En el 46° aniversario del golpe, presentaron el proyecto “Memoria en Almirante Brown”

El intendente interino, Juan Fabiani, y el diputado provincial, Mariano Cascallares, participaron de la presentación de los resultados del estudio de las normativas dictadas durante la última dictadura militar en el Municipio de Almirante Brown, llevado adelante por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). El acto de presentación de la investigación tuvo lugar en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Nicolás Jawtuschenko, la diputada nacional, María Rosa Martínez, el vicerrector de la Universidad de Almirante Brown, Facundo Nejamkis, la ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante (1975), Estela OrsonI, la actual titular del Consejo Escolar, Maria Silva, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH, Bárbara Miñán. Además el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko, funcionarios municipales, concejales y integrantes de Organizaciones de Derechos Humanos, entre otros, Martín Castillo representante de HIJOS. También dijo “presente” la titular del Bloque del Frente de Todos del Deliberativo browniano, Cecilia Cecchini.

La bienvenida a la jornada estuvo a cargo del titular del Concejo, quien remarcó y agradeció el trabajo llevado a cabo que permitirá, derogar, actualizar y darle impulso a aquellas normas que tengan valor jurídico, para que Almirante Brown esté libre de las normativas atadas o relacionadas al proceso de la dictadura militar. Por su parte, Nejamski destacó el enorme compromiso de la Universidad con la causa y agradeció el poder ser parte del trabajo junto al Concejo y el Municipio de Almirante Brown. Fabiani, en tanto, felicitó a quienes llevaron adelante e impulsaron la iniciativa y se mostró orgulloso de “seguir aportando Memoria, Verdad y Justicia en Almirante Brown”. En consonancia, Cascallares subrayó que la iniciativa sea de todos, en un trabajo articulado, “ya que la participación de los diferentes bloques hacen al sentido democrático del cuerpo legislativo, la casa del pueblo, que nos enorgullece”, sostuvo. Asimismo, el diputado hizo hincapié en que la propuesta es pionera y expresó que “para nosotros es trascendental, un hito más que estamos llevando adelante junto con la Universidad y el Concejo”. La presentación estuvo a cargo del coordinador de la Carrera de Ciencias Políticas, D. Matías Trigubof y de las docentes de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Andrea Ariza y Desirée Harrison. Del estudio se desprende, a partir de la sistematización de las normativas, la existencia de 4645, de cuales fueron clasificadas por tema y seleccionadas 133 -como relevantes-, y en la actualidad de esas son sólo 54 las que aún están en vigencia y en uso.

