Los comercios de proximidad contarán con una canasta de 60 productos regulados

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró este miércoles que los aumentos de precios registrados en los últimos días fueron “ataques especulativos infundados, no tolerables porque son contra los argentinos” y anunció una canasta de 60 productos a precios cuidados en comercios de proximidad, entre otras medidas. En una conferencia de prensa brindada este miércoles poe la tarde en la sede de la cartera de Desarrollo Productivo, Feletti atribuyó los ataques especulativos a quienes “quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4×4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza”. Tras detallar algunos casos de importantes aumentos de precios en los últimos días, el funcionario afirmó que el “escenario requiere un aporte de todos” y dijo que “nadie le pide a las grandes empresas que pierdan plata, pedimos el cumplimiento de Precios Cuidados y que no haya por fuera de eso ataques especulativos”. Foto: Víctor Carreira “A diferencia del 2018 o 2019, hoy (las empresas) presentan ganancias importantes, y está bien, pero también deben ayudar y acompañar políticas de regulación para llevar certidumbre a los argentinos y argentinas en su comida diaria”, agregó. Feletti explicó que en febrero impactaron los aumentos de precios del rubro de las verduras y de los comercios de proximidad, en parte por “una política de algunas empresas alimenticias de canalizar por lugares menos controlados y regulados ciertos desvíos de precios mayores”. “En marzo, hubo otro desafío y problemática, la invasión de Rusia a Ucrania provoca un dislocamiento del comercio internacional en alimentos, un cambio drástico del escenario que impacta en los farináceos harina, fideos, pan, pastas y derivados”, resumió Feletti en la conferencia de prensa. Foto: Pepe Mateos Tras recordar que “el 60% de consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad”, anunció la intención del Gobierno de sumar una canasta de 60 productos para los locales de ventas barriales o de proximidad en el próximo mes de manera conjunta con la renovación del programa Precios Cuidados. “Varias veces intentamos armar esa canasta”, recordó Feletti, quien la consideró “imprescindible”, al tiempo que admitió que “el problema es el control pero también el margen del comercio, el autoempleo e informalidad”. Por otra parte, anunció que se está “armando una canasta de productos frescos en frutas y verduras”, que complemente la de los cortes cuidados de carne, y permita evitar la estacionalidad. Foto: Pepe Mateos “Va a estar vigente junto con la renovación de precios cuidados el 7 de abril”, informó Feletti, al tiempo que admitió los problemas en la comercialización. En relación al fideicomiso al trigo, explicó que se “fijará la tonelada para la harina de consumo en $25 mil, que es el valor que tenía el trigo antes de la guerra en enero” y destacó que “el Gobierno compromete entre US$ 350 millones y 370 millones” para mantener el precio. En ese marco, “la bolsa de harina industrial de 25 kilos se venderá a $1150”, precisó. Durante su exposición, Feletti remarcó que la cartera a su cargo lleva adelante “una política de canastas alimenticias con un claro objetivo de asegurar la provisión de bienes esenciales, en especial de alimentos en la mesa de los argentinos”. Feletti sostuvo que en el lapso de 3 días de la semana pasada “han aparecido especulaciones sorprendentes” con un conjunto de precios de productos alimenticios, que tuvieron subas “inexplicables”, por fuera de las pautas acordadas con la Secretaría de Comercio Interior. En este marco, Feletti precisó un relevamiento de las inspecciones llevadas adelante por su cartera en los últimos días y señaló que las pautas de precios en góndola de los supermercados “se cumplieron en un 61%, o sea que había un 39% de incumplimientos”. De esta manera, sostuvo que los aumentos de precios relevados en ese margen de 39% de incumplimientos fueron del 14,5% promedio.

En este sentido, puntualizó que los rubros donde se vieron esos aumentos de precios fueron en limpieza (15,8%), perfumería (14,1%), frescos (13,3%), almacén (15,9%), Congelados (14,2%), bebés y mamás (7,9%) y bebidas (13,7%). Proveedores y productos con mayores aumentos Luego, Feletti mencionó a los diez proveedores con mayor grado de incumplimiento y de aumento. Las empresas nombradas fueron Bodegas Chandon con el 100% de incumplimiento y 12,1% de aumento de precios; CCU Argentina, 100% de incumplimiento y 12,2% de aumento; Coca-Cola 81,3% de incumplimiento y 10,9% de subas en los precios; Granix con 80% de incumplimiento y 11,3% de aumento promedio de precios; Los 5 Hispanos 80% y 17%; Prodea 73,9% y 12,4%; Quilmes 72,7% y 18,2%; Reckitt Benckiser 69% y 8,7%; Mondelez 63% y 22%; y Establecimiento Las Marías, con un incumplimiento del 70,6% y un aumento de 12,1% en los valores de los productos. En tanto, los diez productos que más aumentaron fueron jugo de naranja Clight de Mondelez con 17,8% de aumento promedio; gaseosa Coca Light, 12,9%; cabernet sauvignon de Bodega Chandon 11,4%; cerveza Schneider de CCU Argentina, 12,2%; leche entera La Serenísima, 11,6%; yerba mate flex Taragüí de Establecimiento Las Marías, 17,2%; bizcochuelo de chocolate Exquisita de Molinos, 8,7%; gaseosa Pepsi light de Quilmes, 30,9%; Fanta naranja de Coca Cola, 4%. “Hay plazo hasta el lunes para retrotraer precios. Están comprometidos para hacerlo. El presidente (Alberto Fernández) está informado e intendentes y gobernadores van a verificar en góndola estos cambios. No hay una razón, no hay una estimación de costos que permita esto”, concluyó Feletti.

