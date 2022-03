Cascallares y Fabiani recibieron a equipos de municipios que replicarán el modelo de zonosis Brown

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recibieron en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco a funcionarios del partido bonaerense de Tigre y de la ciudad santafesina de Reconquista que se acercaron para conocer y replicar el modelo sanitario que se implementa de forma exitosa en nuestro distrito. La visita se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Martín Fierro N°33, donde Cascallares y Fabiani dialogaron con los funcionarios, quienes conocieron las instalaciones edilicias, el recurso humano que trabaja en el lugar y su operatividad técnica. Por parte del Municipio de Tigre se hizo presente su secretario de Salud, Fernando Abramzon; la directora de Salud Preventiva, María José Viani, y el veterinario Sebastián Andrés, mientras que de Reconquista hicieron lo propio el director de Zoonosis, Andrés López Díaz, y los veterinarios Sebastián Andrés y Gaspar Blanco. “Las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos del distrito son una prioridad en Almirante Brown y eso hace que regularmente tengamos la visita de funcionarios de todo el país y también de países vecinos. Para nosotros es una alegría muy grande contar cómo trabajamos, ya que este lugar es un verdadero orgullo”, sostuvo Juan Fabiani. Mientras que Cascallares, remarcó que “todas las políticas públicas en materia de sanidad animal posicionaron a Almirante Brown como el primer Municipio No Eutanásico del país y referente de toda América Latina”. En esta línea se expresó también Javier López Díaz, de Reconquista (Santa Fe) quien subrayó que la visita fue “absolutamente productiva”, al tiempo que destacó que “tanto el nivel del equipo de trabajo como la atención brindada es una maravilla”. “Recorrimos todo el lugar, dialogamos con los profesionales que trabajan y también con las autoridades. Sin dudas nos llevamos mucha información valiosa que esperamos replicar”, añadió. Cabe mencionar que en los últimos meses Zoonosis Brown recibió la visita de funcionarios del área de Salud de distintos municipios y provincias de nuestro país, entre ellas de Santa Fe, Catamarca, Río Negro, Santa Cruz, como así también de los partidos bonaerenses de La Costa, Tandil, Bragado, Malvinas Argentinas y Luján, entre muchos otros. Incluso, durante el 2021, el lugar recibió a una médica veterinaria oriunda de San Juan de Río, una ciudad mexicana ubicada en el estado de Querétaro, que también quería replicar en ese país el modelo de sanidad animal. Zoonosis Brown inició su política de Control Ético de la Sobrepoblación de Perros y Gatos en el año 1996 de la mano de la entonces intendenta Hebe Maruco, quien dio inicio a estas acciones masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas, tempranas y abarcativas que ya superó el récord de 300.000 castraciones hasta 2019 y realiza más de 30 mil castraciones anuales. De la visita participaron el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila, y la coordinadora de Zoonosis Brown, Cristina Gaitán, entre otras autoridades.

