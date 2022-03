Alerta naranja: se esperan tormentas fuertes en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe

Las cuatro provincias tendrán intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Otros 10 distritos se encuentran en alerta amarilla. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe, en tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, La Pampa y Mendoza se encuentran bajo alerta amarilla, se informó oficialmente. El área con alerta naranja será afectada por tormentas fuertes, las cuales podrán estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos, indicó el organismo. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros en el norte del litoral y entre 40 y 70 milímetros en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y la provincia de Corrientes, pudiendo ser superados de forma puntual. Alerta amarilla Además, en gran parte del territorio bonaerense, noroeste, noreste y centro de Córdoba y centro y norte de Santa Fe, rige alerta amarilla por tormentas. Para CABA, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Formosa, norte de La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Santa Cruz, y Mendoza, el SMN indicó que estos distritos se verán afectados por tormentas, algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para las provincias de Neuquén, Río Negro, sur de La Pampa y San Juan. En el caso de Neuquén y Río Negro se esperan vientos del sector sudoeste con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora. En San Juan, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de alrededor de 90 kilómetros por hora, mientras que en el resto del área de cobertura, se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. La Pampa se verá afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 55 kilómetros por hora y ráfagas entre 60 y 80. Por su parte, la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata informó que se esperan “precipitaciones de variada intensidad y probables tormentas en horas de la tarde y noche”.

Both comments and pings are currently closed.