La Fraternidad anunció un paro nacional de trenes el 29 de marzo

el Sindicato de Conductores de Trenes encabezado por Omar Muturano, anunció un paro nacional para el próximo 29 de Marzo. Expresan que la medida de fuerza se toma “en defensa de la Industria Ferroviaria y los puestos de trabajo vulnerados por las medidas judiciales dispuestas en suspender los servicios ferroviarios Buenos Aires Bahía Blanca y las irregularidades en la compra fantasma de pasajes en Servicios Ferroviarios que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte”. La Fraternidad,Expresan que la medida de fuerza se tomay las irregularidades en laque agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte”. decidido en una reunión del Secretariado Nacional de La Fraternidad. Según un comunicado oficial, “los fundamentos contiene temas como los ataques al ferrocarril en el asfaltado de vias y la negativa de intendentes a que los servicios ferroviarios se detengan en sus localidades como en Chascomus”. El paro fueSegún un comunicado oficial, “los fundamentos contiene temas como los El sindicato marca que “el malestar ferroviario se impulsa por las conductas de los gobernadores que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios que son propiedad de la nación”, así como las conductas de “funcionarios y ministros con terrenos ferroviarios para distintos fines y no para viviendas de trabajadores del gremio”, quienes mas del 60% no tienen vivienda propia. El comunicado concluye que “el capital de las propiedades ferroviarias no operativas debiera impulsar económicamente el desarrollo de la infraestructura de la industria ferroviaria, permanentemente saqueada”. Tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 8 de marzo de en Olavarría, la Justicia Federal suspendió la circulación del tren de pasajeros operado por Trenes Argentinos que recorre el ramal Constitucción – Bahía Blanca. En relación a esto, desde el gremio manifestaron que “la clausura de servicios ferroviarios, sin pericias técnicas previas, afecta económicamente a los sectores populares que utilizan el ferrocarril por sus tarifas sociales económicas”.

Both comments and pings are currently closed.