Volvió “El Estado Presente en tu Barrio” con tres jornadas en Don Orione

El Municipio de Almirante Brown informó que este lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de marzo desembarca en Don Orione el programa “El Estado Presente en tu Barrio” con un amplio abanico de servicios para la comunidad. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que las jornadas se llevarán adelante en el espacio público ubicado en el cruce de las calles Araujo y Diamante, a metros de la delegación. En articulación con Nación y Provincia, los vecinos y vecinas podrán acceder a distintos servicios, entre los que se encuentran la Feria de Productores Rurales, que ofrecen distintos productos alimenticios a precios accesibles como panificados, embutidos y pescados. También se aplicarán vacunas de calendario y el miércoles 23 se ofrecerá atención médica de ginecología y odontología. Durante los tres días estará presente el móvil de Zoonosis realizando castraciones y vacunaciones antirrábicas a los animales. Además, habrá stands brindando información y servicios importantes sobre distintas áreas del Municipio, entre ellos sobre Tierras para asesorar sobre regularización dominial o escrituraciones, sobre Formación Financiera para Emprendedores, del Programa Conectar Igualdad, asesoramiento Legal en general, del programa Eco Inclusión y Progresar. También el 23 de marzo estará el camión de Garrafa Social. Finalmente también habrá un stand donde se podrá realizar de forma online el Censo 2022, que está disponible desde el 16 de marzo, como así también atención y asesoramiento. “Seguimos sumando nuevas jornadas con servicios para la comunidad acercando el Estado a los distintos barrios de Almirante Brown”, remarcó el diputado provincial Mariano Cascallares, quien también destacó el trabajo articulado con los gobiernos nacional y provincial.

