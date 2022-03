Drama en Comodoro Rivadavia: adolescente murió electrocutado al intentar cargar su celular

Un adolescente de 16 años murió electrocutado cuando intentaba cargar su celular en una vivienda situada en las afueras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. El trágico y absurdo incidente ocurrió este sábado en una vivienda situada en el barrio kilómetro 8 o Don Bosco, de la ciudad del litoral atlántico chubutense. Al parecer, el chico se encontraba descalzo cuando intentó conectar su celular a un cargador y recibió una fatal descarga eléctrica, indicó el diario La Opinión Austral. El joven fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde horas más tardes murió. Según trascendió, averiguaciones realizadas en el lugar determinaron que las instalaciones eléctricas en la casa eran de carácter precario y la conexión a la red eléctrica era ilegal. Se trata de la segunda tragedia similar ocurrida en el país en el transcurso de este año. En febrero pasado, en la localidad mendocina de Maipú, un joven de 18 años había corrido una suerte similar. El muchacho intentó conectar su celular a un cargador y recibió una fuerte descarga eléctrica, que le provocó quemaduras y la muerte.

Both comments and pings are currently closed.