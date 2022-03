Avanza la construcción de cuatro nuevos jardines de infantes en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con Nación y Provincia, avanza con la construcción de un Jardín de Infantes en la localidad de Glew. También se construyen nuevos Jardines en las localidades de Longchamps, San José y en Barrio Lindo (Malvinas Argentinas). Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que los trabajos del Jardín de Infantes de Glew se llevan adelante en la calle Mazzini N°650 y que el nuevo edificio está compuesto de aulas, dependencias administrativas y núcleos sanitarios. El nuevo establecimiento incluye además nuevos accesos de asfalto que benefician directamente a distintos barrios de Glew que están en constante crecimiento y avance, entre ellos Kanmar, Almafuerte, Gendarmería y Las Casitas. “Desde 2015 ya construimos nueve jardines nuevos. Y actualmente estamos haciendo cuatro más: el de Glew y también en San José, Longchamps y Malvinas Argentinas, en la zona de Barrio Lindo. Y ya tenemos proyectado otro más en Glew. Todo con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación pública de calidad en Almirante Brown”, remarcó Fabiani. En esta línea también se expresó el diputado bonaerense Mariano Cascallares, quien destacó que desde el inicio de la gestión en 2015 hasta el momento se crearon más de 27 nuevas instituciones educativas de grado, además de la histórica Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) que ya posee 12 carreras y más de 4 mil alumnas y alumnos. Entre ellas, además de los jardines antes mencionados, se encuentran dos escuelas de educación primaria, una escuela técnica, un instituto superior de formación técnica y una escuela agraria. Además se realizó la histórica construcción del nuevo edificio para el Instituto Superior de Formación Docente N°41, saldando una deuda de más de 45 años con la comunidad educativa. Mientras tanto, acaba de inaugurarse este mismo mes de marzo la Escuela Técnica N° 4 y ya está prevista para los próximos días la apertura de la Escuela Técnica N° 5 de Almirante Brown.

