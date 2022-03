El municipio selló convenio con nación para fortalecer la economía social

En el marco del Programa “Participar en Comunidad” promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el intendente interino, Juan Fabiani, y la secretaria de Abordaje Integral de dicha cartera, Micaela Ferraro, firmaron un convenio para el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y la Economía popular de Almirante Brown, que posibilitará la compra de equipamiento tecnológico y de un tráiler para la venta de productos locales. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en el Palacio Municipal y contó con la presencia del diputado provincial, Mariano Cascallares, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Berardo, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio, Bárbara Miñán, la directora Nacional de Desarrollo Humano, Paola Rezano y la titular del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Ivanna Rezano. “En un trabajo articulado con la Nación seguimos impulsando muy fuerte a la economía social y especialmente a nuestr@s emprenderor@s brownian@s. Continuamos dándole impulso a la producción local y al trabajo”, precisó Mariano Cascallares. El convenio establece el otorgamiento de un subsidio para la compra de computadoras para los diferentes Centros Integradores Comunitarios del distrito (CIC)- y así promover el fortalecimiento del servicio que brindan capacitando en oficios-, además de la adquisición de un vehículo que se utilizará como Mercado Popular Móvil para llevar –en articulación con dichos CIC- los emprendimientos, unidades productivas y productos locales que se ofrecen en INCUBA Brown a todos los barrios del distrito, para que no solo más brownianos puedan acceder a una mercadería a bajo precio sino que los productores puedan potenciar sus ventas. Vale destacar que el Municipio apuesta al fortalecimiento del circuito de la economía social del distrito, articulando con los centros comunitarios que cumplen el rol de un Estado presente. Y a través del convenio se promueve fortalecer dicha producción local integrando a los CIC, para llegar a los distintos barrios de Almirante Brown. Luego de la firma del acuerdo los funcionarios recorrieron las instalaciones de INCUBA Brown- ubicado en la localidad de Burzaco- donde compartieron un animado encuentro con emprendedores que venden sus productos en dicho espacio, visitaron el Mercado Multiplicar emplazado en el lugar y conocieron a vecinos y vecinas que se capacitan en oficios en la búsqueda de más herramientas que contribuyan a emprender nuevos desafíos. Participaron también de la jornada, el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano y la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso, entre otros.

