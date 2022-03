Día de la Memoria: El Concejo Deliberante de Lomas sesionará en el Pozo de Banfield

Por el Día de la Memoria habrá una jornada legislativa en el excentro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura. Será el próximo martes. El próximo martes se vivirá un momento histórico en Lomas. El Concejo Deliberante sesionará por primera vez en el Pozo de Banfield, excentro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura cívico-militar y hoy es un Espacio para la Memoria. Autoridades del cuerpo legislativo y representantes de organizaciones de Derechos Humanos tuvieron una reunión para organizar la sesión que se dará en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y significará un hecho político sin precedentes que marcará un hito para la comunidad y el emblemático espacio ubicado entre las calles Siciliano y Vernet. “Es un hecho de relevancia nacional que permitirá seguir profundizando y construyendo la memoria colectiva. Estamos muy felices porque fue una iniciativa de muchos años que afortunadamente se dará ahora y con acuerdo de los 24 concejales de todas las fuerzas políticas que, en un gesto democrático y de madurez ciudadana, comprenden la importancia de poder celebrar este acontecimiento ante los terribles hechos sucedidos en la última dictadura cívico-militar y como un aporte a una sociedad con valores férreos en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos”, remarcaron desde la Mesa del Trabajo del ex Pozo de Banfield. La sesión se llevará a cabo en la parte interior del Espacio para la Memoria con una convocatoria de hasta 150 personas como máximo. También informaron que el jueves 24 de marzo se iluminará el Palacio Municipal con las consignas “Nunca Más” y “Son 30 mil”.

