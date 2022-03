Adelantan la campaña de vacunación antigripal al 25 de marzo

El Ministerio de Salud anunció este viernes que la vacuna antigripal comenzará el viernes 25 de marzo, mientras su distribución a todas las provincias se realizará durante la semana, ante un aumento de los casos de gripe que, según la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) llegó a detectar más de 370 afectados de influenza por semana, un promedio superior a lo habitual para el fin del verano. Así lo confirmaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud y precisaron que a partir del lunes comienza distribución de las vacunas a las 24 jurisdicciones argentinas que se aplicarán a partir del 25 de marzo. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reveló que “llegan 800.000 dosis de vacunas antigripales que se distribuirán a las provincias” e indicó que este arribo se da en medio de “un aumento inusitado de gripe”. “Hay un aumento de casos de gripe fundamentalmente en niños, ya que en los dos años anteriores el Covid desplazó totalmente a todos los demás virus respiratorios, y ahora están más susceptibles al virus de la influenza”, explicó la funcionaria y epidemióloga en diálogo con radio Metro. La vacuna antigripal está incluida en el Calendario Nacional para personal de salud, niñas y niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años. La vacuna antigripal está incluida en el Calendario Nacional para personal de salud, niñas y niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años En la misma línea, la médica infectóloga Nathalia Katz, del área científica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de Ministerio de Salud, señaló que “la vacuna antigripal se comenzará a distribuir la semana próxima a las 24 jurisdicciones”. Durante la charla que brindó durante la mañana del viernes en el encuentro “SAVEmos de gripe”, organizado por la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Katz describió que “una vez que llega, cada provincia tiene que distribuirlas a los diferentes efectores”. La decisión de adelantar la campaña de vacunación responde a un aumento de casos de gripe que atraviesa el país causados por el virus de la influenza, principalmente del tipo A H3N2. “En 2020 y 2021 no hubo casi circulación de influenza, pero a fines de 2021 comenzaron a aumentar de nuevo los casos en el Hemisferio Norte y eso empezó a tener impacto en el Hemisferio Sur”, explicó también durante el encuentro de la SAVE Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS. La especialista dijo que en Argentina los primeros casos detectados de H3N2 fueron en Santa Fe durante la semana 49 de 2021 –del 5 al 11 de diciembre–, y que a partir de entonces comenzaron a aumentar. “Uno de los focos más importantes está en Salta que tuvo el ingreso a través de Bolivia y hoy tiene un brote muy severo”, detalló. La funcionaria recordó que la vacuna antigripal se fabrica todos los años porque “cambia la cepa”. Baumeister informó que en estos días se están diagnosticando en el ANLIS-Malbrán “más de 370 casos por semana, y hasta el momento tenemos 1.055 virus (de influenza) caracterizados“. “Teniendo en cuenta que el promedio antes de la pandemia era de 4.000 a 5.000 anuales estamos muy sorprendidos con tener esta cifra a esta altura del año“, señaló. Además, consideró que teniendo en cuenta las variantes que están circulando en el país, “las vacunas que se comenzarán aplicar en las próximas semanas brindarían protección“. Se trata de un dato importante ya que las vacunas de la gripe se van actualizando año tras año de acuerdo al tipo de virus circula. Con respecto al adelantamiento de la “temporada de gripe”, Baumeister indicó que “el virus de la influenza es imprevisible” pero analizó que “venimos de al menos un año y medio en los que estuvimos muy aislados, lo que llevó a una baja circulación viral”. “Por otro lado, los más afectados están siendo los más chicos, los menores de cinco años y sobre todo de dos, quienes prácticamente no han tenido contacto con el virus, lo que genera una población muy desprotegida en cuanto a lo inmunitario”, indicó. La especialista recordó que la influenza A H3N2 es muy transmisible y los síntomas, que son fiebre, dolor articular y de garganta, y que no siempre se asocia a congestión, comienzan muy rápido una vez que se tiene contacto con el virus. Por su parte, Katz recordó que la vacuna antigripal está incluida en el Calendario Nacional para personal de salud, niñas y niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años. El objetivo de estas vacunas “es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza”, añadió. Los síntomas de la influenza son fiebre, dolor articular y de garganta. En relación a los desafíos de la campaña de vacunación antigripal, la infectóloga sostuvo que se necesita mejorar la cobertura en embarazadas y niñas y niños. “Todo contacto con el sistema de salud tiene que servir para vacunarse”, sintetizó. El 19 de febrero el Ministerio de Salud emitió un alerta por el aumento de casos de influenza, particularmente de H3N2 Hace dos días, el 16 de marzo, la cartera sanitaria actualizó los datos e informó que “entre las semana 1 y 8 (hasta el 22 de febrero) de 2022 se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 794 casos de influenza, de los cuales 389 cuentan con subtipificación, siendo 385 influenza A H3N2 y 4 influenza A H1N1”. En el documento señalaron que “en cuanto a la distribución por grupo de edad, se han detectado casos en todos los grupos y el mayor número fue en niños menores de 5 años seguido de adultos entre 25-34 años”. Las jurisdicciones en las que se registraron el mayor número de muestras con resultado positivo fueron la provincia de Buenos Aires, Salta, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Córdoba. En este contexto, el Ministerio recomendó a los equipos de salud “sospechar influenza y considerarlo en el diagnóstico diferencial ante el desarrollo de cuadros respiratorios, especialmente en los grupos de alto riesgo para el desarrollo de cuadros graves”. En tanto que a la población en general le recordó que las mismas medidas que sirven para prevenir Covid-19 (ventilación, uso de barbijos y lavado de manos) son efectivas para protegerse contra las otras enfermedades respiratorias.

