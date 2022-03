Lanzan el “Circuito de Ahorro Brown” con productos de calidad a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de la Economía Social, pone en marcha el programa “Circuito de Ahorro Brown” una iniciativa que ofrece distintos encuentros y ferias de comercialización de productos de primera calidad a precios accesibles en distintos puntos del distrito. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que una de las iniciativas contempladas dentro del programa es el “Mercado en tu Barrio”, el cual se realiza de 9 a 14 en distintos espacios públicos. Por ejemplo, todos los martes y viernes se encuentra en la estación ferroviaria de Longchamps, en tanto que los miércoles 23 y 30 de marzo la iniciativa se replicará en las plazas Mastrangelo (Pietro y Derqui) y San Cayetano (Uruguay y Buenos Aires), respectivamente. También la “Feria de Productores Rurales”, disponible todos los viernes en la Plaza Cerretti de Adrogué (Toll y Bouchard) de 9 a 14 horas, y también los sábados en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000) de 9 a 17. Otro de los encuentros de comercialización es el “Mercado Multiplicar”, de lunes a sábados de 9 a 14 horas, en el centro de desarrollo productivo Incuba Brown de Burzaco, situado en Uruguay y Cruz del Sur, donde los vecinos y vecinas pueden conseguir frutas, verduras, productos de almacén, lácteos, panificados y de dietética. Finalmente también está disponible la “Feria de la Economía Social”, que se lleva adelante los viernes cada quince días en distintos puntos itinerantes del distrito. Los cronogramas se lanzan semanalmente a través de la cuenta de Instagram “@Economiasocialbrown”. “Desde el Municipio de Almirante Brown siempre buscamos fomentar e impulsar distintos encuentros de comercialización de nuestros productores locales para que puedan ofrecer productos de calidad a precios accesibles, generando una cadena que beneficia directamente también a nuestros vecinos y vecinas”, apuntó el diputado provincial Mariano Cascallares.

