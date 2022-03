Kreplak destacó la baja de contagios de coronavirus pero pidió ser “cautelosos”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este viernes que si bien hay una baja de casos de coronavirus, es necesario “ser cauteloso” y evaluar cómo se desarrolla la pandemia ante las bajas temperaturas que se aproximan y el nuevo escenario internacional, por lo que aseguró que en la provincia el barbijo continúa siendo obligatorio en las aulas. “Hay una buena baja de casos porque estamos finalizando el verano. Es un momento que suele ser tranquilo para enfermedades respiratorias, pero vemos en algunos lugares del mundo el inicio de nuevas olas relacionadas con algunas subvariantes de la Ómicron, y tenemos por delante el inicio de las temperaturas bajas, por lo que hay que ser cauteloso y observar”, sostuvo el ministro. En declaraciones a Radio Provincia, Kreplak se refirió al uso obligatorio del barbijo y la posibilidad de que se elimine en los próximos meses. “Nosotros tenemos definidos la obligatoriedad del barbijo y la ventilación de buena calidad en las aulas. Con eso más la vacunación, estamos bien. Hay que sostener esto, hay que ver cómo responde la pandemia a otras condiciones”, indicó y agregó: “Por el momento es obligatorio (el uso de barbijo) para cuidar a los chicos y chicas”. Asimismo, señaló que se evaluarán “estas condiciones durante abril para ver qué se hará en mayo” y advirtió que “hay que ser responsable” antes de cualquier modificación. Kreplak se refirió a la importancia de tomar decisiones en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa) –que está reunido este viernes– para que tengan consenso en todo el país. El funcionario bonaerense celebró que las vacunas “responden bien”. En esa línea, evaluó que actualmente hay subvariantes de la Ómicron y brotes de coronavirus en algunos lugares del mundo, por lo que no se sabe “lo que puede generar otra ola a nivel mundial” y recordó que “la pandemia no terminó”. “Lo que sí sabemos es que responden bien las vacunas y, en el peor de los casos, como hubo en provincia (de Buenos Aires) este verano, con cuatro veces más contagios que en el peor momento de la segunda ola, la gravedad de estos fue 10 veces por debajo, por lo que esperamos que si llega una nueva ola se sostengan las medidas de cuidado”, completó. Kreplak también se refirió al brote de gripe que se registra en estos días, y señaló que, durante 2020 y 2021, “no hubo epidemia anual” de esa enfermedad. “Hay un brote de gripe que no es tan alto como se ve todos los años pero sí está más adelantado”, sostuvo y precisó que, “en pocas semanas, comienza la vacunación contra la gripe”. En ese marco, el funcionario bonaerense pidió que tengan especial cuidado las personas mayores de 65 años, gestantes, niños menores de 2 años, y personal de la salud, que serán el primer grupo en ser inmunizado. El Gobierno bonaerense calificó de “irresponsable” la disposición de Garro El Gobierno bonaerense consideró este viernes que la decisión del intendente de La Plata, Julio Garro, quien dispuso que desde el próximo lunes “pase a ser optativo el uso del barbijo para la circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en la capital bonaerense” es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario”. La medida, dada a conocer este viernes, establece “el uso optativo de mascarilla/protector facial o tapa boca-nariz para la circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en el Partido de La Plata”. “Este tipo de definiciones unilaterales y sin argumentos lo único que hace es atentar contra la salud de las y los ciudadanos Nicolás Kreplak “Hemos decidido, por decreto, que a partir del día lunes la utilización de tapabocas en el espacio público, dependencias municipales y medios de transporte en La Plata pasará a ser optativo. También en comercios, siendo sus titulares los que dispongan su implementación”, informó el jefe comunal. Garro, a la vez, consideró que es necesario “revisar la obligatoriedad de su uso en los establecimientos educativos” y solicitó a la provincia de Buenos Aires que “adopte disposición en todas las dependencias provinciales que tengan asiento en esta ciudad, y en todas las actividades que bajo su jurisdicción se desarrollan en el partido de La Plata”. Garro consideró que es necesario “revisar la obligatoriedad” del uso de barbijos “en los establecimientos educativos”. En ese sentido, el Ministerio de Salud bonaerense expresó mediante un comunicado oficial que esa medida es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario” y subrayó que “en el territorio bonaerense la competencia primaria en salud es Provincial, a través de la cartera sanitaria”. “Este tipo de definiciones unilaterales y sin argumentos lo único que hace es atentar contra la salud de las y los ciudadanos. Estamos en la previa de la temporada de invierno y con circulación en China y algunos países de Europa de una nueva variante que se desprende de la Ómicron que fue terriblemente más contagiosas que las anteriores y no sabemos cómo podría llegar a repercutir en nuestra zona”, argumentaron desde Salud. Luego, resaltaron que “el uso de tapaboca en espacios cerrados o en conglomerados de personas demuestra que previene el contagio. Esta decisión no tiene ningún tipo de razón en este momento”.

