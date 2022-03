Fin del barbijo obligatorio en La Plata: será optativo para los colectivos, comercios y dependencias municipales

El intendente de La Plata, Julio Garro, anunció el fin del uso obligatorio del barbijo para el transporte público, los comercios y las oficinas municipales de la capital bonaerense. Desde la próxima semana, las mascarillas serán optativas para “la circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en el Partido de La Plata”. “ Hemos decidido, por decreto, que a partir del día lunes la utilización de tapabocas en el espacio público, dependencias municipales y medios de transporte en La Plata pasará a ser optativo. También en comercios, siendo sus titulares los que dispongan su implementación ”, anunció esta mañana el jefe comunal de Juntos por el Cambio desde las redes sociales. A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el intendente platense exhortó también al gobierno de la provincia de Buenos Aires a que se revise “la obligatoriedad de uso de barbijo, especialmente en las escuelas”. “Vemos en diferentes actos políticos, institucionales y deportivos la ausencia de tapabocas, pero se sigue obligando a los chicos a utilizarlos”, dijo. Según la mirada de Garro, que es compartida por otros dirigentes de Juntos por el Cambio y con organizaciones como el colectivo “Padres Organizados”, el uso de los barbijos en los establecimientos educativos “impacta de manera directa en el desarrollo y la salud de los niños”. “Por eso, pedimos a la Provincia que evalúe esta situación de manera urgente. No podemos seguir exponiendo a los chicos a los efectos nocivos del uso prolongado de la mascarilla”, concluyó. El decreto homologado por el intendente Julio Garro solicitó también a la provincia de Buenos Aires que “adopte disposición en todas a las dependencias provinciales que tengan asiento en esta ciudad, y en todas las actividades que bajo su jurisdicción se desarrollan en el Partido de La Plata”. El mensaje del intendente de La Plata, Julio Garro El mensaje del intendente de La Plata, Julio Garro Actualmente, el uso de los barbijos en los colegios es diferente según el distrito. En territorio bonaerense, deben utilizarlos los alumnos desde el primer grado, tal como indica el protocolo Aula Segura dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, existe un esquema híbrido, ya que el uso de tapabocas no es obligatorio para los niños del primer ciclo de primaria por considerarse una barrera para la alfabetización. A partir de 4° grado, deben usarlo dentro del aula, aunque su implementación esta suspendida para los recreos y actividades al aire libre de toda la comunidad educativa. En los espacios cerrados, los docentes y personal no docente deben continuar implementando la medida de resguardo. Esta semana, el gobierno de Mendoza, a cargo del radical Rodolfo Suárez, se convirtió en la primera provincia que instruyó el uso optativo del barbijo tanto para estudiantes como para los docentes de todos los niveles y modalidades escolares a partir del lunes 21 de marzo. En la provincia de Buenos Aires, la discusión está en un estadio previo. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, adelantó ayer que si no se produce un nuevo pico de casos de COVID-19 en el próximo mes y medio, en mayo propondrá a nivel nacional que se autorice el retiro de los barbijos en las aulas para todas las escuelas . La obligatoriedad del tapabocas en lugares cerrados y públicos es una de las últimas medidas de cuidado contra el COVID-19 que se mantienen vigentes. De a poco, los distintos distritos empiezan a flexibilizarla ante la caída de los contagios y la mejora de la situación sanitaria por la vacunación. En el caso de La Plata, en las últimas 24 horas se informaron 238 casos positivos de coronavirus en la capital bonaerense y ningún fallecido. En total, permanecen activos unos 1878 casos en el distrito.

