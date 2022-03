Con Messi y muchos debutantes, Scaloni presentó la lista de la Selección argentina para la última fecha de Eliminatorias

El seleccionado argentino, vigente campeón de América, confirmó el regreso de su capitán Lionel Messi entre los 33 convocados por el DT Lionel Scaloni para los últimos dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022. En relación a la preselección de 44 futbolistas, entregada el 6 de marzo, el entrenador prescindió de los cuatro suspendidos por FIFA tras el clásico ante Brasil en San Pablo: el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Cristian “Cuti” Romero y los mediocampistas Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía. A su vez, confirmó a los siete futbolistas juveniles de doble nacionalidad que fueron llamados por primera vez: Franco y Valentín Carboni (Inter de Italia), Luka Romero (Lazio de Italia), Matías Soulé (Juventus de Italia), Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra), Nicolás Paz (Real Madrid de España) y Tiago Geralnik (Villarreal de España). Messi, de 34 años, regresará después de su ausencia en los últimos dos partidos ante Chile y Colombia, que fueron victorias por 2-1 en Calama y 1-0 en Córdoba, respectivamente. La lista final de convocados por Scaloni es la siguiente: Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Juan Musso (Atalanta, Italia). Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos) y Nicolás Tagliafico (Ajax). Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España), Leandro Paredes (PSG, Francia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra), Guido Rodríguez (Betis, España), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Tiago Geralnik, Franco Carboni y Valentín Carboni. Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Ángel Di María (PSG), Julián Álvarez (River), Joaquín Correa (Inter), Matías Soulé, Lucas Boyé (Elche, España) y Luka Romero. Argentina, clasificado para Qatar 2022, cerrará su participación en las Eliminatorias ante Venezuela, el 25 de marzo en La Bombonera de Buenos Aires, y frente a Ecuador, el 29 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

