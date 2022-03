Avanza las obras de la agencia de seguridad vial con un nuevo circuito para los exámenes de conducir

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, supervisaron junto con la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública de la Nación, Cecilia Larivera, las obras del nuevo edificio para la Agencia de Seguridad Vial en la localidad de Burzaco, el cual incluye también un nuevo circuito donde se tomarán los exámenes de conducir. La recorrida se llevó adelante en Junín Sur N°1246, en el mismo predio donde está emplazado el Centro de Operaciones Municipal (COM), a metros de la rotonda “Los Pinos” de Burzaco. Allí, Cascallares, Fabiani y Larivera visitaron el avanzado estado de las obras, las cuales actualmente se concentran en la infraestructura interna del edificio, puntualmente en la división de las distintas oficinas y espacios, y también en la zona exterior del playón. “Estamos recorriendo este nuevo edificio donde los vecinos y vecinas podrán hacer distintos trámites como las licencias de conducir, incluyendo las evaluaciones prácticas, teóricas y médicas, como así también el retiro de los registros, además de gestiones vinculadas al Tribunal de Faltas”. precisó Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, subrayó que “estamos muy contentos porque las obras avanzan rápidamente”, al tiempo que indicó que “se espera que a mediados de este año las instalaciones estén listas para comenzar con la atención”. Detalles del edificio Desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local indicaron que la entrada al edificio está ubicada en la calle Junín, entre Hernando de Lerma y Olavarría, a metros de la Ruta Provincial Nº4 y de la avenida Hipólito Yrigoyen. En la planta baja estarán ubicadas las instalaciones de la Dirección General de Tránsito y Transporte, en un espacio de 750 metros cuadrados cubiertos, además de un playón de maniobras y toma de examen práctico en exterior. Habrá un espacio para la pre-atención, informes y turnos, un sector de espera, mostradores, recepción y trámites pendientes, toma de fotos y firma con sector administrativo para las licencias, consultorios médicos, examen teórico, sala de cursos, oficinas administrativas, un observatorio vial y núcleos sanitarios. Por otra parte, en la zona de entrepiso, estarán las oficinas del Tribunal de Faltas en un espacio de 415 metros cuadrados cubiertos, con oficinas de atención al público, administrativas y de directivos, oficinas para jueces, salas de audiencias y de inspectores, sector para administrativos, salas de reunión, archivos y núcleos sanitarios.

Both comments and pings are currently closed.