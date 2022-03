Lomas: continua la búsqueda de un hombre desaparecido

Héctor Nicolás Suárez tiene 44 años y estaba internado en la Casa de Día Pueblo de La Paz, en Lomas, pero desde el 1 de marzo no lo encuentran. Continúan buscando a Héctor Nicolás Suarez, el hombre de 44 años que desapareció en Lomas de Zamora hace dos semanas. No tienen ninguna novedad sobre su paradero. Según precisó su hermano en charla con La Unión, no encuentran aún rastro de su hermano, con quien desde el 1° de marzo no se pueden contactar. El hombre se encontraba internado en a Casa de Día Pueblo de la Paz, situada en Juan XXIII 1.551. Aquel día tuvo una discusión familiar y creen que él mismo decidió marcharse. No obstante, su familia está preocupada porque no saben de él hace ya varios días. Héctor mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene tez blanca y cabeza calva. Además, presenta un corte en la ceja izquierda y una cicatriz en el brazo derecho de una quemadura. También tiene tatuado un símbolo tribal en el brazo derecho. En la búsqueda interviene la Unidad Funcional de Instrucción 5 del Departamento Judicial. Es que, su familia es de dicha ciudad, que se encuentra a pocos kilómetros de la provincia de La Pampa. Ante cualquier información sobre el paradero, comunicarse al teléfono 0221 4293015, al 2392 500983 o bien por correo electrónico a la dirección perdes@mseg.gba..ar. También será de utilidad acercarse a la Comisaría 9ª de Parque Barón.

