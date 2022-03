El municipio lanzó talleres artisticos gratuitos para niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, lanzó la inscripción de casi 50 talleres artísticos gratuitos para niños, niñas, adolescentes, adultos y personas con discapacidad, entre los que se ofrecen clases para el aprendizaje de danza, fotografía, literatura, narración e instrumentos musicales, entre muchos otros. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani invitaron a los vecinos y vecinas a que se sumen a las distintas propuestas artísticas, las cuales son “libres, gratuitas y muy interesantes”, mientras que el diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó que “estamos muy contentos porque como todos los años ponemos a disposición de la comunidad propuestas artísticas muy amplias y variadas”, añadió. Todos los talleres son presenciales, con vacantes limitadas, y se brindan en diferentes centros dependientes del Instituto Municipal de las Culturas. Asimismo, quienes no consigan una vacante quedarán en una lista de espera y serán avisados de nuevas aperturas o cupos.

Cursos para niños, adolescentes y adultos Para los más chicos, de entre 6 a 12 años, está disponible la inscripción de distintos talleres en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, entre los que se encuentran: Teatro (lunes de 16.30 a 18), Danzas Narrativas (miércoles a las 16 y a las 17 según la edad) y Guitarra (miércoles a las 17), mientras que también está disponible un curso de Escritura, los viernes a las 16 en la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué, situada en La Rosa 974. Por otra parte, también hay una amplia variedad de cursos para adolescentes, es decir la franja comprendida entre los 13 y los 17 años. En la Casa de la Cultura, por ejemplo, se ofrecen los cursos de Guitarra (lunes a las 10 y las 11 horas); de Danza Jazz Contemporáneo (martes a las 10) y Fotografía (martes a las 18). En el Centro de Arte y Cultura “Enrique Santos Discépolo de Burzaco”, situado en Eugenio de Burzaco 740, están disponibles los talleres de Payadores (martes a las 18), de Danza Clásica (miércoles a las 14); y de Danzas Folklóricas Argentinas (viernes a las 17). Mientras que en el Museo Sempere de Burzaco, ubicado en Cristóbal Colón 581, se ofrece el curso de acuarela (viernes a las 14). En lo que respecta a los adultos mayores de 18 años la oferta también es amplia y variada. En Casa de la Cultura, por ejemplo, están disponibles los cursos de Tango (sábado a las 10); Magia e Ilusionismo (los martes); Canto (viernes a las 19); Ensamble Vocal Latinoamericano (martes a las 19); Taller de Sikus (sábado a las 11); Guitarra (martes a las 18); Piano (los lunes); Batería y Percusión (sábados a las 13), Bombo Leguero (sábado a las 14); Cultura y Lengua Quechua (lunes a las 18), Narración Oral (jueves a las 16), Escritura de Cuentos (lunes a las 10) y Arte Convocante (miércoles a las 14). También los jueves a las 10 horas hay un Taller de Teatro, que se brinda también los lunes a las 20 en el Centro Enrique Santos Discépolo de Burzaco, donde además hay taller de Danzas Andinas (miércoles a las 19) y de Payadores (martes a las 18). En el Museo Sempere se brindan cursos de Dibujo y Pintura (sábados a las 17); de Pintura (miércoles a las 18); Cerámica (lunes a las 18.30); Serigrafía Vitrificable (martes a las 10); Artes del Vidrio (miércoles a las 13) y Soguería (lunes a las 19). Por último, en la Biblioteca Esteban Adrogué también hay talleres de Análisis Literario (martes a las 13) y de Literatura Fantasy (viernes a las 14). Para mayor información se debe completar un formulario al que se puede acceder a través de la pestaña “Inscripción a Talleres Artísticos” en el siguiente link: https://linktr.ee/CulturaBrown Cabe destacar también que en el Punto de Cultura Barrial Don Orione, ubicado en el cruce de Araujo y Diamante, también se ofrecen distintos talleres a partir de las 17 horas, entre los que se encuentran de Danzas Árabes (lunes), de Malambo y Bombo (martes), de Folklore (miércoles) y Circo-Clown (jueves). En estos casos, la inscripción es mediante el mail poloculturaldonorione@gmail.com Cultura Inclusiva Finalmente, también se pusieron a disposición diversos talleres de cultura inclusiva pensados para personas con discapacidad, los cuales se desarrollarán en la Casa Municipal de la Cultura y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco. En este sentido, para mayores de 12 años los cursos disponibles en Casa de la Cultura son Fotografía, que se brindará los jueves de 10 a 12 horas; Danzas Inclusivas, los miércoles de 15 a 17 horas; Teatro Inclusivo Adolescente, los viernes de 15 a 17; y Artes Visuales, los jueves de 14 a 16 horas. Asimismo, en el Centro Discépolo de Burzaco se brindarán talleres de Música Inclusiva y Percusión, también para mayores de 12 años, los miércoles de 16 a 18; y de Danzas Urbanas, los lunes de 17 a 19 horas. Mientras que para mayores de 18 años en la Casa de la Cultura también están los talleres de Teatro Inclusivo, los sábados de 16 a 18; de Danzas Teatro Avanzado, los viernes de 17 a 19 y de Marroquinería, los miércoles de 11 a 13.30. Las inscripciones en este caso se realizan por mail a través de culturainclusivabrown@gmail.com. Asimismo para consultas, se puso a disposición el teléfono 50346200/ interno 507, cuya atención se brinda los lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 horas.

