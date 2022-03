Detuvieron al acusado de tirar la bomba molotov a un policía: también cobraba un plan social

La policía de la Ciudad apresó a un tercer sospechoso de haber participado en los disturbios en los alrededores del Congreso del jueves pasado, durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un ciudadano argentino de 31 años de edad, quien estaba ataviado al momento de la detención con indumentaria deportiva identificativa del club River Plate. La detención se produjo en Quilmes, con la intervención de un juez de rogatorias bonaerense y la participación de integrantes del Centro de Investigación Judicial (CIJ), del Ministerio Público Fiscal porteño. El sospechoso, cuya identidad no fue suministrada, está acusado de la preparación y el lanzamiento de bombas incendiarias del tipo Molotov, de fabricación casera, a los policías de la Ciudad que llegaron al lugar cuando arreciaban las piedras contra el Congreso. Según el Ministerio Público, “en los allanamientos ligados a este detenido se encontraron identificaciones del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), al igual que ocurrió con la segunda detención“, ayer por la mañana en la localidad bonaerense de Acassuso. En esa ocasión fue detenido el venezolano Alexander Jaru Guerrero Rodríguez, de 30 años de edad y también supuesto integrante del MTR. Los procedimientos realizados hoy en Quilmes denotan que el juez porteño Norberto Circo desestimó, tácitamente, el planteo de “inhibitoria” que le formuló en la víspera la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación federal por los daños que sufrió el despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Este es el tercer detenido en relación con los disturbios, aunque en los procedimientos del martes también fueron aprehendidas otras cuatro personas relacionadas con una causa por drogas.

