Cascallares y Fabiani recorrieron las obras de la Universidad Guillermo Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió junto al diputado bonaerense Mariano Cascallares y la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública de la Nación, Cecilia Larivera, los avances de obra del primer módulo áulico de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en el predio de la Quinta Rocca, en Burzaco. Desde el Municipio de Almirante Brown informaron que actualmente la obra se encuentra en un avance superior al 30 por ciento y que se está avanzando a todo ritmo con el hormigonado de la estructura en la planta baja. Cabe destacar, asimismo, que el edificio tiene una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en el cual se levantan un total de quince aulas distribuidas en dos plantas, además de oficinas administrativas, módulos sanitarios y espacio de cafetería. “Estamos muy contentos de ver cómo avanzan las obras porque sin dudas es un sueño hecho realidad luego de tantos años de esfuerzo. Se trata del primer edificio de aulas, algo soñado que hoy se está cumpliendo. Sin dudas es un paso más en este proyecto que busca coordinar el trabajo entre la Universidad, el Parque Industrial y la zona rural. Creo que nos pone como distrito en el lugar en el que tenemos que estar”, destacó Fabiani. Por su parte, Mariano Cascallares, apuntó que “la velocidad en la que avanza esta obra es impresionante, en el marco de una universidad que crece a pasos agigantados y que ya cuenta con más de cuatro mil alumnos que estudian en distintas locaciones en nuestro distrito”. Asimismo, destacó el trabajo articulado con los ministerios de Obras Públicas y de Educación de la Nación. “ Además, el Ministerio de Transporte de la Nación ya avanzó con la licitación de la estación ferroviaria que se ubicará aquí detrás, entre Burzaco y Longchamps, que nos dará muchísima accesibilidad”, agregó Mariano Cascallares. Larivera, en tanto, indicó que “para nosotros es un orgullo dentro del Ministerio de Obras Públicas acompañar la gestión del Municipio de Almirante Brown y el rectorado en todas las obras de esta Universidad”. “La verdad que el potencial del lugar y todo el cariño que manifiestan los presentes nos motiva y llena de energía. Es un desafío muy importante y estamos felices de ver estos avances”, añadió. Toda la obra en el predio de la Quinta Rocca se realiza con la impronta de resguardar, preservar y potenciar el patrimonio natural del lugar, que es considerado el espacio verde más grande dentro del área urbana de la Comuna. De hecho, el nuevo edificio es levantado sobre un claro natural y la fachada del mismo estará también en sintonía con la casona original utilizando ladrillos de vista en su exterior. Participaron también de la visita el Rector de la UNAB, Pablo Domenichini; el vicerrector Facundo Nejamkis; el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y la delegada Andrea Capasso, entre otros funcionarios y técnicos a cargo de la obra.

Both comments and pings are currently closed.