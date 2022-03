Veterinarios de zoonosis de Brown salvaron a Beto, un perro que padecía una infección en la cabeza

El equipo de veterinarios del Municipio de Almirante Brown, pertenecientes al Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco, le salvó la vida a un perrito que tenía una avanzada infección en la cabeza producto del abandono. Se trata de “Beto” quien ingresó a Zoonosis Brown casi moribundo, en estado de abandono y en pésimas condiciones de salud. Posteriormente gracias al trabajo realizado y a la rápida intervención veterinaria se logró estabilizarlo y actualmente su estado de salud mejora notablemente. “Llegó en un estado de salud muy delicado y con una infección en la cabeza muy avanzada, lo que derivó en que perdiera uno de sus ojos. Lo asistimos rápidamente tratando las heridas, dándole la medicación correspondiente y posteriormente también lo castramos. Hoy se encuentra mucho mejor, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de la lesión”, relató Pablo, médico veterinario de Zoonosis Brown. Cabe destacar que durante el año 2021 el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis llevó adelante un importante trabajo en materia de prestaciones gratuitas para la comunidad. En este sentido, se efectuaron más de 95 mil intervenciones, alcanzando las 32.171 castraciones gratuitas y marcando así un nuevo récord para este servicio esencial que lleva a cabo la Comuna. Mariano Cascallares indicó que “estamos orgullosos de Zoonosis Brown. En 1996 Hebe Maruco puso en marcha la política pública de Control Ético de la Sobrepoblación de Perros y Gatos. En estos 26 años ya superamos el récord de 300 mil castraciones realizadas. Estas acciones son masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas,tempranas y abarcativas”, finalizó.

