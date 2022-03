Jornadas de inscripción a becas progresar en escuelas secundarias

Con el objetivo de que las y los estudiantes del distrito finalicen sus estudios, el Municipio de Esteban Echeverría, en conjunto con Anses, continúa con las inscripciones a las Becas Progresar 2022. Mañana martes 15 de marzo, entre las 10 y 14 horas, se pueden acercar a: la Escuela Secundaria N° 40, S. T de Santamarina 544 o la N° 18, Rojas 218; mientras que el jueves 16 las mesas estarán en la Escuela N° 29, Mariano Alegre 570 y en la Escuela N° 1, Alvear 401, ambas en Monte Grande. En tanto, el martes 22 se podrán inscribir en la Secundaria N° 12, N. Malvinas 850, Monte Grande y en la Escuela N° 3, Independencia 175, Luis Guillón. Para finalizar el mes, el martes 29 se anotará en: la Escuela N° 6, Lisandro de la Torre 1549, en Luis Guillón; y en la Escuela N° 8, Fernando de Toro 2714, El Jagüel. Mientras que el jueves 31 las y los estudiantes se pueden inscribir en la Escuela Secundaria N° 16, Colonia Monte Grande y Santa Magdalena, 9 de Abril, y en la N° 21, Laprida 1350, El Jagüel. Las inscripciones continuarán durante abril, recordando que este programa está destinado a que las y los jóvenes culminen con sus estudios en todos los niveles y se puedan formar profesionalmente.

