El índice de precios al consumidor subió 4,7% en febrero

El índice de precios al consumidor registró un incremento de 4,7 % en febrero, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la inflación minorista acumuló una suba del 8,8 % en el primer bimestre del año y del 52,8% en los últimos doce meses.

