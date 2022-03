Cascallares, Fabiani y Libera recorrieron las obras en el Parque Don Orione

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron junto con la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública de la Nación, Cecilia Larivera, los avances en el Parque Don Orione, una imponente obra del programa Parques Argentinos que se levanta en una extensión total de casi nueve hectáreas. La visita se llevó adelante en el predio ubicado frente a la manzana 32 del complejo habitacional Don Orione, donde Cascallares, Fabiani y Larivera supervisaron esta importante obra que incluye espacios de recreación, deportivos y culturales que beneficiarán a miles de vecinos y vecinas de nuestro distrito y también de la región. Actualmente los trabajos se concentran en la construcción de las veredas internas. Durante la recorrida, Fabiani destacó que “luego de transitar la pandemia, empezamos a salir y nada mejor que tener un espacio como este para volver a encontrarnos”, al tiempo que agradeció al Ministerio de Obras Públicas de la Nación por el “excelente trabajo articulado” con el Municipio. En esa línea también se expresó Mariano Cascallares, quien sostuvo que merced a “la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro Gabriel Katopodis, junto con todo su equipo, Almirante Brown tendrá el primero de muchos parques nacionales que se levantan en distintos rincones del país beneficiando a nuestros vecinos y vecinas y también de la región”. Finalmente, Larivera remarcó: “Las obras avanzan rápidamente y la verdad que es un verdadero orgullo ver como se plasma en una realidad este proyecto tan importante pensado para el encuentro y la comunidad”. De la recorrida participó también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriel Fernández; el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades. La obra El Parque Don Orione es un espacio pensado para la realización de actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas, que se enmarca en el Programa Federal “Parques Argentinos”, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas de la Argentina. El proyecto cuenta con una plaza de bienvenida como punto de encuentro en el parque, senderos principales y secundarios, un anfiteatro natural de 36 metros de diámetro a partir de un leve movimiento del suelo con tres escalones, una glorieta de 12×12 metros y tres módulos sanitarios ubicados en distintos puntos del predio. Contará también con playones deportivos para practicar distintas actividades, un patio para tenis de mesa, zonas de estar, de descanso y picnics además de zonas temáticas para adultos mayores (Patio de los Abuelos) y dos con juegos para niños y niñas.

Both comments and pings are currently closed.