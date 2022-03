Un encuentro deportivo convocó en Almirante Brown a más de 400 Ex combatientes

El Municipio de Almirante Brown informó que más de 400 veteranos de guerra pertenecientes a 14 Centros de Excombatientes de la provincia de Buenos Aires participaron del encuentro deportivo “Malvinas, Soberanía y Memoria” en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. La jornada, marcada por la presencia de una multitud de ex combatientes y la participación de la Banda de Música de la Prefectura Naval Argentina, fue encabezada por el intendente interino Juan Fabiani, el diputado provincial Mariano Cascallares y el subsecretario de Deportes bonaerense, Javier Lovera, junto a la subsecretaria de promoción de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro; y el titular del Instituto Municipal del Deporte browniano, Jonhatan Frisa, además del presidente del Concejo Deliberante loca, Nicolás Jawtuschenko. El encuentro deportivo “Malvinas, Soberanía y Memoria” volvió a realizarse tras la interrupción por la pandemia. En total, 14 centros de ex combatientes se dieron cita en Almirante Brown para competir en disciplinas tales como Atletismo, Fútbol, Vóley, Tejo y Truco. “En el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la gesta de Malvinas, participamos en nuestro Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia de este emotivo encuentro con ex combatientes de gran parte de la provincia de Buenos Aires. El deporte y el amor por nuestra Patria nos unen para homenajear a quienes lo dieron todo en defensa de la soberanía nacional, indicó Mariano Cascallares. Por su parte, Juan Fabiani destacó la cantidad de delegaciones participantes así como la importancia de que los ex combatientes junto a sus familias digan presente en este tipo de actividades. La jornada incluyó la participación de la Banda de Música de la Gendarmería Nacional Argentina y de numerosos vecinos y familias brownianas y de la región que se acercaron para acompañar a los veteranos de Malvinas en el 40 aniversario de aquella gesta.

