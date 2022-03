Buscan a cuatro presos que se fugaron de una comisaría e investigan complicidad policial

Cuatro presos se fugaron de una comisaría de la localidad bonaerense de Martínez cuando aguardaban para declarar de manera virtual por un hecho por la cual habían sido detenidos junto a una quinta cómplice, informaron fuentes policiales y judiciales. La fuga se concretó el sábado cerca de las 22 cuándo cinco detenidos que se encontraban alojados en la comisaría 2da. de San Isidro, ubicada en la calle Italia al 1900, en Martínez, al norte del Gran Buenos Aires, se disponían a declarar ante la fiscal María Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Boulogne. Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que los integrantes de una banda delictiva, conformada por cuatro hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, habían sido detenidos el viernes por un robo bajo la modalidad “escruche” en una vivienda de la zona. Luego de tomarle declaración de manera virtual a uno de los acusados, y mientras esperaba iniciar la indagatoria a la mujer de la banda, la policía le comunicó a la fiscal Hertrig que los cuatro detenidos se habían fugado de su calabozo. “Los cuatro que estaban en el calabozo se esfumaron sin violentar nada”, aseguró a Télam una fuente. Los cuatro fugados fueron identificados como Carlos Javier Cordero, Jairo Esteban Gaete Ibarra, Rodrigo Ignacio Leyston Jhonston y Alejandro Osorio Retamal. Fuentes policiales indicaron que los delincuentes se dieron a la fuga luego de manipular los candados de las celdas donde se encontraban. En tanto, los policías que se encontraba de guardia al momento de la fuga están siendo investigados por su negligencia o eventual complicidad, añadió una fuente consultada. Los delincuentes son intensamente buscados por la Policía, añadieron las fuentes. La organización delictiva había sido detenida el viernes tras ingresar a una vivienda de la localidad de Boulogne. Las detenciones se efectuaron gracias a la geolocalización de los teléfonos celulares de las víctimas, que habían sido sustraídos en el robo. Tras un allanamiento de urgencia ordenado por al fiscal Hertrig, fueron apresados los cinco asaltantes y secuestrado tres automóviles.

