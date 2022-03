Banfield: detienen a un hombre que se metió a una obra social para robar

Un hombre fue detenido en las últimas horas en Banfield acusado de meterse al edificio de una obra social para robar, informaron . El hecho tuvo lugar este fin de semana en un edificio de la avenida Hipólito Yrigoyen al 7000, en Banfield, donde funciona la obra social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (OSPSA). Efectivos de la Comisaría 2° de Lomas acudieron al lugar tras ser notificados a través del 911. Allí se entrevistaron con el serreno del lugar, quien advirtió haber escuchado ruidos en el interior del edificio. El personal policial ingresó al lugar y lo revisó, y allí encontró a un hombre de 31 años, el cual quedó detenido a disposición de la Justicia. En la causa, bajo la carátula “Violación de domicilio y tentativa de robo”, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Both comments and pings are currently closed.