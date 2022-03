Intenso operativo vial en el circuito de Glew: secuestraron autos, motos y licencias

El viernes 11 de marzo pasado el Municipio de Almirante Brown, a través de la Dirección de Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial, llevó a cabo un intenso operativo de control vial en el Circuito de Glew con el objetivo de darle mayor seguridad a las y los vecinos de toda esa zona. Durante el operativo del viernes pasado en Glew, se retuvieron 97 licencias de conducir y también se produjo el secuestro de siete vehículos, 18 motos y la detección de casos de alcoholemia positiva aplicándose las sanciones previstas por la normativa vigente. Por la tarde las y los inspectores municipales se ubicaron en la zona del Circuito de Glew realizando diversas acciones preventivas. Se solicitó documentación, se efectuaron controles de velocidad y se procedió a labrar las actas de infracción correspondientes al detectarse faltas. Las acciones de contralor se extendieron hasta la madrugada del sábado. “Desde el inicio de nuestra gestión venimos llevando adelante estos operativos viales preventivos verificando el cumplimiento de las normas de tránsito y controlando automóviles, motos y al transporte público en general. Esta es una forma concreta de cuidar a nuestros vecinos”, indicó Mariano Cascallares. Por su parte el intendente interino Juan Fabiani adelantó que “vamos a continuar realizando estas intervenciones preventivas en diferentes puntos de nuestro distrito, en las localidades y en los barrios. Más controles para mejorar las conductas al volante en Almirante Brown”, precisó Fabiani. En efecto, según trascendió desde la Municipalidad de Almirante Brown, los operativos de prevención vial continuarán desarrollándose en los alrededores de los paseos públicos como el Circuito de Glew, en los accesos a lugares nocturnos o bailables, y tanto en las avenidas troncales del distrito como en los barrios brownianos.

