Ucrania denunció el bombardeo ruso a una mezquita que refugiaba a 80 personas

Una mezquita que albergaba a 80 civiles, entre ellos turcos, fue bombardeada en Mariupol, un puerto del sureste de Ucrania donde miles de personas están sitiadas desde hace días, informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano. “La mezquita del sultán Solimán el Magnífico y su esposa Roxolana fue bombardeada por los invasores rusos”, denunció la cartera en Twitter sin informar de muertos o heridos. “Más de 80 adultos y niños están refugiados allí, incluidos ciudadanos turcos”, añadió, sin especificar cuándo ocurrió el bombardeo. Hasta el momento no hubo comentarios ni precisiones brindadas por Turquía, nación que busca ser mediadora en el conflicto y que albergó el jueves pasado una reunión entre los cancilleres de Ucrania y Rusia. El país, miembro de la OTAN, le suministra drones de combate a Kiev pero al mismo tiempo preserva sus relaciones con Moscú, de la que depende estrechamente para sus suministros de energía y trigo, además del turismo. Mariupol, una estratégica ciudad a orillas del Mar Azov, es bombardeada hace días y sufre un asedio devastador. Los habitantes, atrincherados en sótanos, están incomunicados, sin agua, gas o electricidad e incluso se pelean para conseguir alimentos Los habitantes, atrincherados en sótanos, están incomunicados, sin agua, gas o electricidad e incluso se pelean para conseguir alimentos. Es una situación humanitaria “extremadamente grave”, advirtió ayer Médicos Sin Fronteras. “Mariupol es ahora la peor catástrofe humanitaria del planeta”, con “1.582 civiles muertos en 12 días”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba. “Mariupol es ahora la peor catástrofe humanitaria del planeta” Dmytro Kuleba, jefe de la diplomacia ucraniana Un hospital infantil y una maternidad fueron atacados el miércoles, matando a tres personas e hiriendo a muchas otras, lo que provocó una protesta internacional. Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, señaló que el edificio ya no funcionaba como centro médico sino que allí había una base de “extremistas” ucranianos.. En este contexto, se planea un nuevo intento de corredor de evacuación para permitir a los civiles salir de la ciudad hacia Zaporiyia, unos 200 kilómetros al noroeste, según la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, citada por la agencia de noticias AFP. Hasta ahora fracasaron todos los intentos para evacuar de forma masiva a los civiles de Mariupol, con acusaciones cruzadas entre las partes de haber violado la tregua necesaria para permitir la salida de vehículos particulares y micros.

Both comments and pings are currently closed.