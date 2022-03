Más de 1.200 internos comenzaron un taller de desarrollo personal en cárceles bonaerenses

Más de 1.200 personas privadas de libertad que están alojadas en cárceles bonaerenses comenzaron un curso sobre desarrollo personal y comunicación, de manera virtual y dictado por un especialista, según informaron este juevesfuentes oficiales. La propuesta educativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y alcanza a internas e internos de 53 pabellones ubicados en 12 establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense: La Plata, San Nicolás, Azul, Magdalena, Ituzaingó, San Martín, Barker y Sierra Chica. Con el objetivo de adquirir herramientas de comunicación efectiva, y gestionar las emociones, el taller comenzó este lunes y constará de ocho encuentros de 90 minutos, todos los primeros lunes de mes hasta octubre. La actividad es dictada por la especialista en comunicación y coach ontológica, docente de UTN y promovida por la institución de alfabetización “ALFALIT”, Solange Rodríguez Soifer. “Buscamos analizar la forma en que nos relacionamos con otras personas y reflexionar sobre los modos de comunicarnos para identificar el poder que tenemos como personas sobre las decisiones que tenemos para con nosotros y el resto”, explicó la especialista. Durante el primer encuentro, los presos tuvieron una introducción a lo que van a aprender en cada encuentro. Durante el primer encuentro, los participantes recibieron un panorama general sobre los temas que abordarán a lo largo del curso y trataron distintos tópicos como los estímulos positivos y negativos y qué respuesta brindamos ante ellos; la libertad de elección; cómo aprender del pasado y cómo visualizar otro futuro a partir de lo vivido y aprendido. La Directora de Deporte y Cultura de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Claudia Rodríguez, resaltó que “está comprobado que quienes se educan y forman, tienen una tasa de reincidencia en el delito muchísimo más baja que quien no lo hace”. “Es nuestro deber, ofrecer herramientas dentro de los establecimientos penitenciarios para que las personas privadas de su libertad puedan reinsertarse socialmente, no solo por ellos y sus familias sino también para la sociedad en su conjunto”, añadió. La Directora de Deporte y Cultura de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Claudia Rodríguez, resaltó que “está comprobado que quienes se educan y forman, tienen un En el taller, que es organizado por la Dirección de Deporte y Cultura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Cultura y Deporte del Servicio Penitenciario Bonaerense, participan internas e internos de las Unidades 3 San Nicolás, 5 Mercedes, 7 Azul, 9 La Plata, 18 Gorina, 28 y 35 Magdalena, 33 Los Hornos, 37 Barker, 38 Sierra Chica, 39 Ituzaingó y 46 San Martín. “Todos estamos permanentemente en diálogo, aún cuando nos encontramos en silencio”, y “¿Qué es aquello que se dice y aquello que se calla?”, son algunas de las frases que se utilizaron en el flyer de convocatoria.

