Lanzamiento de Línea de crédito destinada al sector agropecuario

Junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo, Alejandro Formento, nuestra máxima autoridad en la empresa participó del acto inaugural de la Feria en San Nicolás de los Arroyos. “Para nosotros es un orgullo participar de Expo Agro desde Provincia Microcréditos ofreciendo nuevas líneas de financiamiento para el sector agropecuario, orientado particularmente a las y los micro emprendedores en articulación con el gobierno de la provincia”, expresó Formento en el contexto del lanzamiento de la nueva Línea Agro de Provincia Microcréditos. “Junto al Ministerio de Desarrollo Agrario, lanzamos una línea de financiamiento para el segmento con tasas subsidiadas del 35% y para mujeres emprendedoras al 33%. Todo esto pensado para capital de trabajo y proyectos de inversión. Adicionalmente, estamos ofreciendo una línea específica para reconversión ecológica, con tasas generales del 26% y 23% para mujeres”, continuó Formento. En el marco de los lineamientos políticos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de articular el desarrollo productivo, y trabajar en colaboración con el Agro y la Agroindustria Argentina, ya está disponible la Línea Agro para productoras y productores bonaerenses.

