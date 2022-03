El municipio avanza con una obra que mejora la conectividad entre tres localidades

Avanza a todo ritmo la obra de pavimentación con hormigón de la calle Presidente Perón (ex Gorriti) en Rafael Calzada, desde Catamarca hasta San Luis, en el marco del plan impulsado por el Municipio de Almirante Brown que prevé pavimentar durante este año 600 nuevas cuadras en nuestro distrito. “Seguimos articulando con la Nación y la Provincia para hacer realidad estas obras clave para nuestras vecinas y vecinos”, indicó el intendente interino Juan Fabiani. El pavimento construido en hormigón con cordón cuneta y bocacalles, -que se inició en el mes de febrero y avanza a todo ritmo- se extiende a la largo de más de 400 metros, y atraviesa el arroyo San Francisco facilitando la conectividad entre Rafael Calzada, San Francisco Solano y Adrogué. “Los trabajos, ejecutados a partir del trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Infraestructura), también incluyen una obra hidráulica para evitar anegamientos a lo largo de toda la extensión, y la posterior colocación de luminarias LED en toda la traza”, indicó por su parte Mariano Cascallares. La arteria contaba con un precario asfalto que se deterioró a través de los años por la intensa circulación de vehículos De acuerdo a lo manifestado por vecinas y vecinos frentistas, el nuevo pavimento llevado adelante en un trabajo articulado entre la Comuna y la Provincia, es una obra muy esperada por todos. En este sentido, Andrea que vive en la zona hace más de 10 años se mostró feliz por el avance de los trabajos, señalando que “al barrio le viene muy bien toda la obra”. “Estoy muy contenta con todo lo que se está haciendo. A mi familia en particular, que tenemos un negocio, nos hará crecer”, agregó. Al tiempo que sostuvo: “Sé que aún faltan cosas pero sin dudas vemos un Estado presente”. Cabe señalar que en el distrito ya se pavimentaron más de 1500 calles y se consolidaron alrededor de 3 mil más en las diversas localidades brownianas.

Both comments and pings are currently closed.