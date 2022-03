Alejandro Medina ex Manal dará una serie de conciertos en la región

Alejandro Medina, el legendario bajista, compositor y cantante, repasará gran parte de su rica historia musical en una serie de conciertos por la provincia de Buenos Aires que pondrá en marcha este sábado en Ezeiza. El ex Manal, La Pesada del Rock and Roll y Aeroblus, entre otras bandas fundamentales del rock argentino, se presentará el sábado en el Bar Rulos, de Ezeiza. Luego, el viernes 18 estará en Barroko, ubicado en la localidad de Moreno; y el sábado 2 de abril será el turno de Pura Vida, en La Plata. El histórico músico estará acompañado por su grupo La Medinight Band, integrado por Javier Cavalli, en guitarra líder; Pablo Savini, en guitarra rítmica; Diego Toledo, en batería; y Lola Medina, en voz y coros. En sus conciertos, Medina abordará repertorio de las distintas formaciones por las que pasó, como también repasará algunas de las composiciones que forman parte de su carrera solista. “Para mí es todo lo mismo porque son mis canciones. Yo siempre hice lo mismo y traté de tirar un buen mensaje, pero mi música es siempre igual, descarnada, visceral y con mucha pasión. Puede ser que toque algún tema más lento, una balada, pero siempre hay una energía porque es mi manera de hacerlo”, dijo el músico en una entrevista.

Both comments and pings are currently closed.