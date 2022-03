La Intendenta Lesci inauguró un nuevo espacio para las mujeres en Bases para la Acción y Participación Ciudadana

La concejala del Frente de Todos Vilma Gonzalez y la Rama Femenina del Frente Ciudadano Lomense que conduce Juan María Viñales impulsaron “No me olvides” un nuevo espacio para las mujeres en estado de vulnerabilidad para la contención, recreación y capacitación.

El evento contó con la presencia de una importante cantidad de funcionarios y ediles que responden al jefe de gabinete de ministros de la provincia Martín Insaurralde. Participaron las concejalas Victoria Lopez y Marita Velazquez, la titular de la Subsecretaria de Genero Sol Fiz, Cristina Frangela Secretaria de la Mujer del Concejo del PJ, la subdelegada de Ing. Budge Susy Quiquinto y la presidenta de “No me Olvides” Sandra Herrera con el coordinador nacional Alejandro Aducco.

También estuvieron el concejal Antonio Venecia, los delegados de Villa Lamadrid Rogelio Caceres y el subdelegado Alberto Concha; las doctoras Araceli Iglesias y Gabriela Garro junto a una importante cantidad mujeres activas de la vida politica lomense como Angélica Chaparro, Maria Elena Herrera, Roxana Clemente, Mirta Oro, Norma Diaz, Mariel Sanchez, Claudia Torres, Norma Gomez y Patricia Colombres, entre otras. La intendenta de Mariana Lesci tras el corte de cinta comentó “Es un espacio muy importante, obviamente agradeciendo en primer lugar a Vilma González a Sandra Herrera y a todas las compañeras, la única forma de seguir construyendo igualdad es entre todas, en colectivo, y potenciandonos todas.” Consultada sobre la diversidad de sectores políticos presentes en acto Lesci dijo “Va más a haya, es la igualdad, porque además para ser libre de militar donde queramos, aunque siempre lo vamos a hacer en el peronismo, para ser libre tenemos que estar vivas y para estar vivas tenemos que construir esa red que cuida a las mujeres”. Por su parte la Presidenta de “No me Olvides” Sandra Herrera aseguró: “Es una gran responsabilidad, y contenta después de tanto tiempo, lo hicimos a pulmón durante mucho tiempo, teníamos el espacio que nos cedió nuestro dirigente, no sabíamos cómo encararlo, pero acá esta la mano mágica y dijo lo hacemos como sea. Y acá estamos agradecidos al espacio que nos dio Juan Maria Viñales, a Vilma, a la intendenta a Martín Insaurralde y a todos por que cada uno de los compañeros y compañeras porque pusieron su granito de arena.” La concejala Vilma González también se refirió a la inauguración “Es un sueño cumplido, algo que llevamos muchos años queriéndolo hacer y hoy lo pudimos realizar con todas las compañeras, con todo el apoyo de todo el equipo, y acá estamos muy emocionadas la verdad que es algo soñado”. Y agregó “Nos pusimos a trabajar con las compañeras de la rama femenina hablando con Sandra y todo lo que se viene va ser fruto de nuestro esfuerzo, y sabemos que es para nuestra gente, nuestras vecinas y es lo que nos mueve y nos da aliento para seguir”

