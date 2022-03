LA INTENDENTA MARINA LESCI INAUGURÓ “NO ME OLVIDES” UN ESPACIO PARA LAS MUJERES EN LA INSTITUCIÓN DE VIÑALES. Impulsado por la concejala del Frente de Todos Vilma GONZÁLEZ y la Rama Femenina del Frente Ciudadano Lomense se puso en marcha un nuevo espacio para las mujeres en estado de vulnerabilidad es de contención, recreación y capacitación.

