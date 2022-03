Se inaugura “No me Olvides” en la institución de Juan Viñales

Hoy en Bases para la Acción y Participación Ciudadana se inaugura el espacio de contención, recreación y capacitación “No me Olvides”. La Concejal del Frente de TODOS” Vilma Gonzalez nos adelantó de que se trata.

“Después de muchos años de esfuerzo y trabajo con todas las compañeras queremos inaugurar un espacio para la mujer, de contención. Sabemos que hay muchos en Lomas de Zamora, entendemos que la Secretaria de la Mujer de la municipalidad Lomas de Zamora encabezado por el Jefe de Gabinete Martín Insaurralde se ha ocupado muchísimo en el distrito” aseguró la concejala. Vilma González recordó que el espacio que dirige Juan Maria Viñales tiene muchos años dedicados a la contención de la mujer lomense. En esa idea comentó: “Estamos muy emocionada tenemos mucha expectativa, sabemos que esto es de acá para adelante, apartir del lunes lo encabeza la compañera Sandra Herrera de la rama femenina que hace muchos años vienen militando.” Y agregó “Estamos trabajando con Tamara Gomez que sabemos que levantamos el teléfono y ella esta, también estuvimos hablando con la Secretaria del Concejo del Partido Cristina Franquela, y estamos muy contentos y agradecidos con nuestra intendenta interina Marina Lesci, cuando le contamos lo que queríamos hacer nos alentó, también estamos muy agradecidas con Daniela Vilar. Y bueno todo eso nos dio la fuerza para animarnos a inaugurar, sabemos que faltan muchísimas cosas en este edificio, en este lugar, pero sabemos que apartir del lunes comienza un nuevo desafió para nosotras, y sabemos que vamos a lograr todo lo que nos pusimos en mente por que buscamos el beneficio de la vecinas, de las mujeres. finalizó Vilma González.

