Falleció la titular del organismo bonaerense de Niñez y Adolescencia

Se trata de Andrea Balleto, directora ejecutiva del organismo provincial de Niñez y Adolescencia. Su fallecimiento fue informado oficialmente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Nos deja como legado todo su compromiso y lucha por los derechos de las niñeces y adolescencias de la Provincia”, declararon desde el Ejecutivo. El organismo dirigido por Balleto depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, desde el cual se expresó: “Que el pacto social por las niñeces y adolescencias, por el que tanto luchó, sea una realidad que cambie definitivamente la vida de todas ellas y ellos, libres de violencias, de acosos, de miserias y pobreza”.

