Aumentan a 5 millones la recompensa para quienes brinden datos sobre el paradero de Tehuel De La Torre

El Ministerio de Seguridad dispuso aumentar a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que brinden datos útiles que ayuden a encontrar a Tehuel De La Torre, el joven trans de 22 años que está desaparecido desde el 11 de marzo de 2021. La resolución 137/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, bajo la firma del ministro Aníbal Fernández, actualiza la suma dispuesta en una resolución de enero pasado que estaba fijada en 4 millones de pesos, para quien aporte información sin haber intervenido en el hecho delictual. Las personas que puedan suministrar datos que contribuyan a encontrar a Tehuel deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134 correspondiente al el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, del Ministerio de Seguridad. “El pago de la recompensa será realizado en el ministerio o en el lugar que designe el representante de la cartera, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, según se informó. Mediante la resolución, se dispuso la difusión de la nueva recompensa a través de los medios de comunicación y se instruyó a las fuerzas federales de seguridad que publiquen el afiche con la medida. Tehuel fue visto por última vez por sus familiares en la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años y con un antecedente de homicidio en ocasión de robo, que le había prometido trabajo como mozo. Estela Díaz con los padres de Tehuel.

Both comments and pings are currently closed.