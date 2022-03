Llegan “Brown a Cielo Abierto” a Burzaco y los “Encuentros de Comercialización” a Solano

El Municipio de Almirante Brown organiza para este fin de semana en Burzaco un nuevo festival familiar “Brown a Cielo Abierto” en Burzaco y, al mismo tiempo, un “Encuentro de Comercialización, Eventos Gastronómicos e Infantiles” en San Francisco Solano, en el marco delos festejos por el 73° aniversario de esa localidad. La celebración incluirá espectáculos artísticos con la presentación de Los Charros y Los Tangatunga. La plaza Belgrano de Burzaco, ubicada en Quintana y 25 de Mayo, será escenario desde este viernes 11 al domingo 13 de marzo de la nueva edición del festival “Brown a Cielo Abierto”, con juegos y entretenimientos para la familia, especialmente para los chicos, con toda la variedad de propuestas gastronómicas que ofrecen los Foodtrucks. “Incitamos a las vecinas y los vecinos de Burzaco y Solano a disfrutar de estas propuestas para toda la familia”, indicó Mariano Cascallares. Las actividades, organizadas por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna, comenzarán este viernes desde las 17 hs, y el sábado y domingo desde el mediodía. En San Francisco Solano Mientras tanto, en coincidencia con el nuevo aniversario de la localidad de San Francisco Solano, la plaza 13 de Julio, sita en Rosa, Clavel, Nardo y Margarita recibirá al “Encuentro de Comercialización, Eventos Gastronómicos e infantiles”, organizado en este caso por el Instituto Municipal de Economía Social. Funcionará desde este viernes 11 al domingo 13, en el horario de 10 a 24.y además de los numerosos puestos con gastronomía típica, de artesanos y emprendedores, el público podrá disfrutar también de shows musicales con solistas y conjuntos locales que se presentarán de la mano del Instituto Municipal de las Cultura, así como artistas invitados especialmente. En tal sentido, este viernes 11 estará La Sonora Máster, el sábado Los Charros y Los Tangatunga y el domingo el escenario será para Meta Guacha, se informó.

