Emotivo homenaje a veteranos de Malvinas fallecidos en la posguerra

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó junto a familiares de ex combatientes de Malvinas fallecidos en posguerra, un emotivo homenaje que permanecerá en el recuerdo de toda la comunidad malvinera de nuestro distrito. La sede del Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria” del Centro de Ex Combatientes de Malvinas Puerto Argentino (Colombres N° 1710, del barrio Vattuone) fue escenario de la jornada que contó también con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el museólogo de la Universidad Nacional de Lanús, Daniel López y el titular del Centro veterano de guerra, Guillermo Rezk, entre otros. Por su parte, Mariano Cascallares destacó que “en este 2022 se cumple el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, por lo que desde Almirante Brown reafirmamos nuestro compromiso de seguir malvinizando a nuestro querido distrito”. En el marco del reconocimiento del Municipio de Almirante Brown a quienes defendieron la soberanía de la Nación Argentina, familiares de los héroes fallecidos durante la posguerra de Malvinas, grabaron los nombres y apellidos de sus seres queridos en placas de metal, que serán colocadas en un Tótem de la memoria en el patio de Museo. De los 45 excombatientes brownianos fallecidos después de la guerra se grabaron, entre otras, las placas de Sergio Scarfatti, Domingo Morel, Juan Carlos Antúnez, Osvaldo Alberto Arguimbau, Osvaldo Daniel Quiroga, Fernando Lacabane y Miguel Giorgio. En la ocasión autoridades y familiares realizaron una recorrida por las instalaciones del Museo. Participaron también el concejal Leonardo Herrera, el coordinador municipal de excombatientes José Manuel Palacios, la delegada municipal en Adrogué, María José Zandonadi, y la directora de Juventud, Micaela Ortiz.

