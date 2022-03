Massa agradeció a todos los bloques por el consenso alcanzado para debatir el acuerdo con el FMI

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció este jueves a “todos los bloques” parlamentarios por trabajar en pos de un consenso para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que el tema se trató “con madurez y responsabilidad”. Sergio Massa en primer lugar le reconoció al presidente Alberto Fernández “la valentía y responsabilidad institucional” por devolverle al Congreso Nacional el control de la toma de deuda, una facultad que está en la Constitución y en la Ley de Sustentabilidad de Deuda. Luego, habló sobre la importancia de este proyecto de renegociación de la duda con el FMI con facilidades extendidas y resaltó que el acuerdo no exige reformas estructurales. Además, en el marco de una conferencia de prensa que ofrecía este mediodía, Massa agradeció a los presidentes de todos los bloques e interbloques, y manifestó que: “todos trabajaron entendiendo que este es un momento bisagra de la Argentina, y que es clave esta solución para evitar una catástrofe”, refiriéndose a los que provocaría caer en la cesación de pagos debido al monto de los vencimientos que el Estado debía afrontar próximamente. “En un acuerdo todos plantean algo y todos ceden algo. Así como el gobierno tuvo una iniciativa y abrió una discusión con todos los bloques opositores, de alguna manera esos bloques cedieron e hicieron concesiones para que el Gobierno tuviera este instrumento y pudiera avanzar con la Ley. Esto habla de la madurez y la responsabilidad con que se tomó el tema y hoy tenemos que hablar como hombres estados porque afecta a todos los argentinos”, remarcó el Presidente de la Cámara de Diputados.

