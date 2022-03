La imagen de las islas Malvinas estará en tarjetas de débito y en guardapolvos

La provincia de Tierra del Fuego, que posee en su jurisdicción a las Islas Malvinas, implementó una serie de acciones para reivindicar la soberanía argentina del archipiélago a poco de cumplirse, el 2 de abril, el 40 aniversario del inicio de la guerra con Gran Bretaña de 1982. Una de las iniciativas consiste en el lanzamiento de una serie especial de tarjetas de débito para los clientes del Banco de Tierra del Fuego que llevan una imagen alusiva a las Malvinas y hacen referencia al 40 aniversario del conflicto bélico. Por otro lado, ya se puso en práctica la ley que obliga al uso de un logo vinculado con el archipiélago en los guardapolvos de todos los estudiantes primarios de la provincia. La vicegobernadora fueguina, Mónica Urquiza, explicó que ambas medidas se corresponden con normas aprobadas por la propia Legislatura provincial durante 2021, como “parte de las actividades previstas a lo largo de este año para recordar el conflicto, honrar a las veteranas y los veteranos de guerra y reafirmar el reclamo de soberanía sobre las Islas”. En tanto, el presidente de la comisión legislativa de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Federico Sciurano, remarcó que la emisión de las tarjetas bancarias con la imagen de Malvinas resulta “muy significativa” para esta fecha y “nos alegra poder verla concretada”. “Creemos que parte del reconocimiento de la soberanía es tener siempre presente nuestro territorio. Esta comisión tiene como eje poner en valor temas de nuestra provincia vinculados a algo tan sensible como la soberanía y los temas de desarrollo antártico”, dijo el legislador provincial. “Parte del reconocimiento de la soberanía es tener siempre presente nuestro territorio. Esta comisión tiene como eje poner en valor temas de nuestra provincia vinculados a algo tan sensible como la soberanía y los temas de desarrollo antártico” Las tarjetas de débito del BTF que ya están en circulación llevan impresa una imagen del contorno de las islas y la leyenda: “2022 – 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”. A su vez, la llamada “Ley Thiago” (número 1390) y sancionada el 18 de noviembre del año pasado, está basada en una iniciativa de Thiago Huenchillán, un niño de 7 años de Comodoro Rivadavia, Chubut, que mantuvo una discusión con su maestra al defender la soberanía del archipiélago. Como consecuencia de aquel episodio surgió la iniciativa legal de imponer el uso del logo de Malvinas en los guardapolvos o uniformes de los estudiantes fueguinos. Los titulares del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, Conrado Zamora, y del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Raúl Villafañe, mantuvieron una reunión con legisladores provinciales con el fin de adelantarles las actividades que se están preparando para conmemorar el 2 de abril. Al respecto, los dirigentes confirmaron que entre el 24 y el 25 de marzo se armará en Río Grande la llamada “Carpa de la Dignidad”, que desde el 26 recibirá la visita de estudiantes y que permanecerá junto al Monumento a los Caídos hasta la vigilia del 1 de abril y el acto central del 2. En Ushuaia habrá otra carpa frente a la “Plaza Malvinas”, donde también se realiza una vigilia el 1 de abril y se llevará a cabo el acto principal del 2 de abril con la presencia de autoridades provinciales y nacionales.

Both comments and pings are currently closed.