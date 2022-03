El municipio concretó una nueva entrega de maquinas y herramientas a emprendedores del distrito

En las modernas instalaciones del Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown”, el intendente interino Juan Fabiani encabezó una nueva entrega de máquinas y herramientas a emprendedores y emprendedoras sociales de nuestro distrito, para dar impulso a sus proyectos. “Este es un aporte, una muestra de apoyo del Gobierno Municipal a quienes con su propio esfuerzo buscan salir de la emergencia que ha dejado la pandemia. Queremos que hagan buen uso de estas herramientas que les estamos entregando en nombre de toda la comunidad browniana”, dijo el jefe comunal interino. En la sede de Incuba Brown, sita en Cruz del Sur y Sempere, de Burzaco, Fabiani estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y por la titular del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Ivanna Rezano. En ese marco, Mariano Cascallares ponderó que “en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cumplimos el sueño de hacer realidad el Incuba Brown, y ahora seguimos trabajando muy fuerte para acompañar a nuestras emprendedoras y emprendedores brownianos en sus proyectos”. En esta ocasión, la entrega correspondió a emprendedores, vecinos de Rafael Calzada y Longchamps. Los beneficiarios fueron Javier González, quien recibió una amasadora y un kit de herramientas para gastronomía que incluye además balanza digital, batidora y diversos utensilios. Visiblemente emocionado, González manifestó su agradecimiento por el aporte municipal que servirá para la puesta en marcha de su proyecto productivo. Por otra parte, Patricia Uscasuriaga también recibió un kit de herramientas y utensilios para gastronomía, en apoyo de su emprendimiento familiar puesta en marcha hace un tiempo. A todo esto, Graciela Sotelo una jubilada que junto a su marido lleva adelante un proyecto textil, con confección de almohadones y barbijos, recibió una flamante máquina de coser. Hasta ahora venía utilizando una a pedal, con más de un siglo de existencia. Otro emprendedor, Miguel Marchand, recibió también una máquina de coser que, en este caso, le permitirá abrir su propio emprendimiento para poder sustentar a su familia. La entrega se hizo a través del Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Economía Social del IMES, programa destinado a atender a vecinos en situación de vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de herramientas y equipamiento, permitiéndoles mejorar sus emprendimientos y su única fuente de ingresos.

