Emotiva celebración del 73° aniversario de la localidad de San Francisco Solano

En coincidencia con el día de ese Santo, el Municipio de Almirante Brown junto a la comunidad de San Francisco Solano celebraron hoy el 73 º aniversario de los orígenes de dicha localidad. El acto conmemorativo fue encabezado por el intendente interino Juan Fabiani, quien puso énfasis en el importante avance de la infraestructura y servicios en la zona.

La ceremonia se desarrolló en la plaza 13 de Julio, sita en Margarita y Rosa, con un importante marco de público que se dio cita junto a representantes de entidades e instituciones locales, abanderados de establecimientos educativos y vecinos de la zona. Mientras alumnos de la Escuela de Danza “Mi Esperanza”, dirigidos por la profesora Ema Rivero, realizaron una exhibición de distintos bailes folclóricos, fueron arribando las autoridades al referido paseo. El intendente Fabiani fue acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; los secretarios de Gestión Descentralizada Atilio Gari, de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, concejales y consejeros escolares, entre otros, además del delegado municipal en Solano, José Vélez. Tras una invocación religiosa a cargo del párroco de Nuestra Señora de Fátima, Padre Gabriel López, se colocó una ofrenda floral en honor de aquellos vecinos que trabajaron por el crecimiento de la localidad, tarea que estuvo a cargo de miembros del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, en el marco del 40º Aniversario de la gesta para la recuperación del archipiélago austral. Luego, Fabiani hizo entrega de banderas de flameo a representantes del Jardín de Infantes San Cayetano y la Escuela de Danzas “Mi Esperanza”. A continuación, habló la docente y representante de la Escuelita de Fútbol “La Magia”, Rosa Sotomayor, quien resaltó la labor de los vecinos pioneros de la zona. Finalmente, en esta fecha conmemorativa, Mariano Cascallares destacó los avances en materia de infraestructura que ha tenido San Francisco Solano con la actual gestión municipal. Por ejemplo en lo referido a las obras viales, indicó que “para este año se ha previsto la pavimentación de 50 cuadras, con lo que estaríamos completando la red vial en los barrios de la localidad”.

