El PJ bonaerense tendrá internas en 13 distritos

La Junta Electoral del justicialismo bonaerense oficializó las listas para las elecciones internas del domingo 27 de marzo, donde se elegirán autoridades partidarias. Prevalecieron las listas únicas y sólo habrá internas en trece municipios. En la mayoría de ellos el PJ es oposición. Los afiliados irán a las urnas con más de una opción en Necochea, Lobería, La Costa, General Pueyrredón, Chascomús, Balcarce, Ayacucho, Magdalena, Ramallo, Pergamino, Tres de Febrero, San Miguel y San Isidro. De ese total, sólo La Costa es gobernada actualmente por el peronismo, de la mano de Cristian Cardozo. Allí disputarán el vicejefe de gabinete bonaerense, Juan Pablo De Jesús, y Carlos Alfredo Rajoy, presidente de la organización que nuclea a los abogados del distrito. Respecto de Magdalena, una de las listas es encabezada por Marcelo Chiappesoni y la otra por Juan Carlos García. En el caso de Chascomús, competirán Mariano Fernandino contra Alfredo Machín, jefe de la delegación del Pami en el distrito. En Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela, intendente del PRO, habrá tres listas. Por un lado, la que encabezará el concejal camporista Juan Debandi; otra liderada por el secretario de Salud de la Nación, Alejandro Collia; y la tercera encabezada por el ex diputado nacional, Horacio Alonso. En San Isidro los candidatos que disputarán serán Patricia Castro, referente del espacio que conduce Santiago Cafiero, frente a José Casares, con el auspicio de Sebastián Galmarini y la senadora Teresa García. En Pergamino competirá Mariela Ghio, que cuenta con el respaldo del Movimiento Evita, entre otros sectores. Su contrincante será Carlos Ruggeri, que fue precandidato a intendente en 2019. En San Miguel también hay dos candidatos que reeditan la interna entre Franco Laporta y Juan José Castro, actual concejal y presidente del Partido. Los candidatos son, por un lado, el propio Castro y, por el otro, Stella Maris Vuillermet. En Mar del Plata, la elección será entre las listas que encabezan Eduardo Cópola y Juan Manuel Rapacioli. Cópola, de extracción sindical, cuenta con el apoyo de Fernanda Raverta y La Cámpora. La lista de Rapacioli, actual presidente del Partido Justicialista marplatense, tiene el apoyo de Rodolfo “Manino” Iriart, director del Correo Argentino. En tanto, varios intendentes encabezan las listas en sus distritos. Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mario Ishii (José C. Paz), Mariel Fernández (Moreno), Juan José Mussi (Berazategui) y Mayra Mendoza (Quilmes), entre otros. También, funcionarios que dejaron sus comunas como Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora)

Both comments and pings are currently closed.