Difunden la foto del hombre que abusó de la nena de 13 en Parque Barón

Un hombre de 35 años identificado como Cristian Ojeda es buscado intensamente por la Policía de Lomas luego de que se viralizara un video donde se lo ve abusando de una menor de 13 años en Parque Barón. Fuentes judiciales informaron a La Unión que desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ya difundieron la foto del prófugo. Esto se suma al video de la cámara de seguridad de un comercio donde se ve el hecho. En este marco, las fuentes confiaron que ya se realizaron “cinco allanamientos” desde que se realizó la denuncia, pero todos dieron resultado negativo. “Se está demorando todo por el tema de la difusión del hecho”, señalaron. “Queríamos que el hombre estuviera en alguno de los domicilios, pero con tanta difusión aparentemente se escapó. Así que creemos que ahora la divulgación de su rostro podría ayudar”, completaron. El prófugo fue identificado luego de la denuncia y viralización del hecho. Fuentes policiales habían informado a este medio que sobre él pesa una causa de “Tentativa de robo” de 2017. En el operativo trabajan los efectivos policiales de la Comisaría de Parque Barón y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 del Departamento Judicial de Lomas. EL HECHO El hecho tuvo lugar el pasado martes 1 de marzo en la intersección de Uspallata y Terrada, en el barrio de Parque Barón, a pocos metros de la Reserva Santa Catalina. Allí, una menor de 13 años circulaba con su hermana pequeña camino a su casa cuando fue abordada por el hombre. En el video -tomado de la cámara de seguridad de un comercio-, se ve cómo Ojeda, que venía por la calle Uspallata en una motocicleta Zanella color blanca, frenó unos metros delante de la menor, sobre la vereda, y se bajó. Dio unos pasos hasta pasar al lado de la menor para así agarrarla de espaldas. Allí la toma por detrás y alcanza a tocarle sus partes íntimas por encima de la ropa, pero la menor alcanzó a gritar. Fue entonces que el sujeto la suelta, se sube a su moto y se fuga. Se trataba de un hombre robusto, vestido con gorra roja, musculosa gris y pantalones cortos.

