Buscan a Camila Villalba, una adolescente que desapareció en Calzada

La joven Camila Villalba, de 17 años y que se encuentra desaparecida desde hace 12 días es buscada intensamente por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la policía bonaerense en Almirante Brown tras haber sido vista por última vez en el barrio San Jerónimo de Rafael Calzada, donde abandonó su casa, en Jujuy, entre Azopardo y Falucho luego de un discusión con su madre por temas familiares. Ese día se fue de su hogar, cerca de las 18, y nunca más volvió. El abandono de la casa -según cuenta su madre- era algo que solía hacer cuando se enojaba con ella, “pero siempre” regresaba. “Nunca hizo esto de desaparecer tantos días”. “Me dijo que se iba a tomar el tren y se iba a ir. Ella tenía hecha una mochila. Le dije que se quedara acá y que la desarmara. Me voy al baño, y cuando salgo, ya no estaba más”, agregó. La familia logró comunicarse con ella al día siguiente a través de su cuenta de Facebook: “Me dijo que estaba en una plaza con una chica y que desconocía el lugar. Había tomado el tren. Le dije que preguntara en qué estación se había bajado y en qué localidad estaba, así la iba a buscar”, cuenta su madre. Camila nunca más respondió y no volvió a conectarse en las redes sociales. A lo que se agrega que no llevaba celular por lo cual es más difícil el rastreo. En tanto, en las redes se comenzó a difundir el pedido del paradero de la adolescente, mientras que el municipio de Almirante Brown se puso a disposición de la familia para brindarle contención. Camila es delgada, de tez blanca, ojos marrones claro y cabello largo negro. Al momento de su desaparición tenía un jean negro, un buzo blanco con rayas rosas, zapatillas y una mochila color rosa. En el caso interviene la Unidad Fiscal para la Investigación 4 de Lomas de Zamora, a cargo de Silvina Estévez. La madre realizó la denuncia el pasado viernes en la comisaría 5 de Rafael Calzada; cuando afirmó que su hija se encuentra bajo “tratamiento psicológico”.

Both comments and pings are currently closed.