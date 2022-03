En 2022 el municipio ya comenzó a pavimentar otras 600 cuadras en Almirante Brown

Priorizando el acceso a los centros de salud, a establecimientos educativos y a los espacios públicos, el Municipio de Almirante Brown avanza con el plan de pavimentación de 600 cuadras nuevas que ya está realizando durante el presente año 2022. En ese sentido, el intendente interino Juan Fabiani indicó que “el propósito es continuar fortaleciendo la red de pavimentos de las calles principales para seguir mejorando la conectividad de todos los vecinos en los barrios browniano Se está trabajando en la pavimentación de arterias con Angonelli y San Martín en Longchamps; Amenedo y Presidente Perón (actualmente en ejecución); Bynon, Diehl, Jacinto Calvo, Mitre, Martín Rodríguez y Capitán Moyano entre muchas otras. También se asfalta la calle Tripodi a partir de una obra que días atrás fue recorrida por el propio Juan Fabiani. Y en las últimas horas se verificaron intensos trabajos por ejemplo en la calle Billinghurst en la localidad de Claypole. Por su parte Mariano Cascallares señaló que “lo prometimos y cumplimos: las obras de pavimentación se multiplican y van a seguir todo el año sumando 600 nuevas cuadras en las diferentes localidades y en los barrios brownianos”, auguró. Vale destacar que en muchos casos las intervenciones incluyen las obras hidráulicas respectivas para evitar anegamientos, y la instalación de equipamiento urbano destacándose las luces Led. El viernes pasado, en ocasión de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante browniano se anunció la histórica pavimentación de la calle Capitán Olivera en el límite entre Glew y el partido de Presidente Perón. Se trata de un pavimento de hormigón con obra de desagües pluviales, iluminación con tecnología Led y nuevas veredas. La Comuna browniana, a partir de la decisión política de Mariano Cascallares y la articulación con Nación y Provincia, ya concretó la pavimentación de más de 1500 calles y el consolidado de al menos 3 mil más en los barrios y en las localidades de nuestro distrito. Incluso se destacan obras emblemáticas que mejoraron la conectividad y la accesibilidad entre diferentes localidades y que representan un salto cualitativo para la red vial browniana, como la pavimentación de la avenida Tomás Espora y de la avenida República Argentina, ambas completadas con obra hidráulica, luces Led y todo el equipamiento urbano. Vale mencionar que es fundamental el trabajo articulado y el apoyo del Gobierno Nacional y de su par bonaerense para la concreción de estas obras.

