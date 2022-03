Se viene la Fiesta Regional de Teatro Independiente

La Fiesta Regional de Teatro Independiente en el Conurbano Sur tendrá lugar desde este miércoles y hasta el domingo con el arranque de la temporada escénica 2022 en la región. El encuentro está organizado por la Red Teatral Sur que había detenido sus actividades en 2016 y vuelve al ruedo para esta cita. Los organizadores destacan que serán “cinco días a puro teatro, para encontrarnos y celebrar uno de los ritos más antiguos de la humanidad. Once producciones teatrales de calidad, con entrada libre y gratuita, programadas en distintas salas de teatro independiente, con la finalidad de seleccionar a las obras que representarán a la región en la Fiesta Provincial del Teatro 2022”. La región presenta su propuesta con el fin de brindar a la comunidad un recorte condensado de lo que sucede en el desarrollo de las artes escénicas a nivel local, facilitar el acceso del público a las nuevas producciones de la mayoría de las compañías y grupos de la zona y aumentar la visibilidad de la actividad, instalando en la agenda cultural regional un evento de envergadura, no solo por la cantidad de propuestas artísticas presentadas, sino fundamentalmente por la calidad de las mismas. “Usamos la Fiesta como excusa para hacer un encuentro de artistas con el público. Es un encuentro verdadero de los artistas con la gente y queremos que la gente se vuelva a acercar al teatro”, le cuenta a La Unión Lucía Manrique, artista de la región y una de las organizadoras. “Tenemos grandes expectativas este año, queremos que el público conozca otras salas. El ganador va a representar a la región en el encuentro provincial”, apunta Lucía.

