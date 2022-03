Movilizaciones, actos oficiales y eventos artísticos en las provincias por el 8M

Este año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) convoca a celebrar la jornada con el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” y a reclamar una acción por el clima “por y para las mujeres”, mientras algunos distritos ya anunciaron que darán asueto a las empleadas estatales. Provincia de Buenos Aires El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto oficial de conmemoración ayer junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, en una jornada de Durante la jornada de debates, ferias de productoras y artesanas, espacios institucionales informativos y de servicios. “Tiene que convertirse en una política pública la igualdad plena de género. No sirve si en las políticas no se apunta más alto y es clave la justicia social, un crecimiento con inclusión. Hoy fue un día peronista y feminista. Hoy nuestro movimiento es nacional, popular y también feminista”, afirmó Kicillof desde la plaza San Martín de La Plata. Los municipios bonaerenses también organizan sus propias agendas de actividades por el Día Internacional de la Mujer y en Necochea, la Dirección de Políticas de Género del partido bonaerense de Necochea publicará este martes los resultados de un relevamiento acerca del tiempo que insumen a las mujeres, los hombres y las diversidades las tareas de cuidado del hogar. En Bahía Blanca, el 13 de marzo desde las 9 habrá un nuevo encuentro de la carrera y caminata de la mujer “Homenaje Elsa Strizzi”, desde el playón de la Universidad Nacional del Sur en Alem y Córdoba, donde se entregarán remeras y a las 10 se iniciará la largada. Santa Fe El Gobierno de Santa Fe dispuso asueto para las trabajadoras públicas del estado provincial, incluso en servicios esenciales como salud y seguridad pública, para “facilitar su participación en las distintas actividades organizadas por el colectivo de mujeres, las organizaciones sociales y sindicales y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad”, según el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti. En tanto, la municipalidad de Rosario organizó actividades culturales, formativas y de comunicación durante todo el mes “con énfasis en la visibilización de las luchas de colectivos feministas, la prevención de la discriminación y la violencia de género”, según fuentes comunales; para “unificar una mirada que pone los derechos y la diversidad de las mujeres en un lugar central del mensaje y la acción”. El próximo miércoles, a las 19, en el Museo de la Memoria habrá una recreación en vivo del podcast ¿Dónde está Paula?, a 10 años de la desaparición de Paula Perassi, mientras el viernes 11 a las 18, la Secretaría de Género entregará los Premios Juana Manso al periodismo con perspectiva de género en su 23° edición en el Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361). Y el sábado, desde las 14:30, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se desarrollará el Torneo Femenino de Ajedrez y a las 18, en el Auditorio CMD Sudoeste, se presentará la obra Siemprevivas: mujeres cantando alrededor de una mesa. Córdoba En Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos convocó para este martes a una marcha y diferentes actividades que se desarrollarán por el centro de la capital provincial. La convocatoria es a las 18 en la esquina de Colón y Cañada; desde allí partirán hasta las adyacencias del shopping Patio Olmos, donde habrá un festival de música, intervenciones artísticas y una feria. Chubut En Chubut, la ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone, indicó a Télam que habrá “varias actividades; entre ellas la entrega de los primeros módulos de contención para personas violentadas y sus familias”, mientras la provincia “se sumará a la campaña Nosotras movemos el mundo hacia la igualdad”. (Foto Raul Ferrari) En Rawson, la municipalidad organiza la “2ª Feria de Mujeres y Disidencias Emprendedoras” y Trelew ofrece una muestra de mujeres artistas. Entre Ríos En Entre Ríos, habrá una marcha el 8 en Paraná que a las 18:30 irá de la Plaza de Mayo hasta Casa de Gobierno con consignas como “Basta de femicidios” y “La deuda es con nosotras”. En Gualeguaychú, la plaza Belgrano será el lugar de concentración para marchar y manifestarse “contra la precarización de la vida, las injusticias machistas y sexistas en un sistema capitalista, neoliberal, colonialista y patriarcal que sigue oprimiendo”. Santiago del Estero En Santiago del Estero, movimientos feministas y diversidades organizaron para este martes a las 18 una marcha para decir “Basta de violencia, basta de abusos”, que se iniciará en los Tribunales capitalinos y reclamar “el tratamiento de la Ley VIHYA“, porque “la deuda es con nosotras”, y además “exigimos que se declare la Emergencia Ni Una Menos”. Tucumán En Tucumán el colectivo Ni Una Menos marchará el 8 a las 18.30 desde la Plaza Independencia y en la ciudad de Concepción habrá movilización desde el Poder Judicial hasta la plaza principal de esa localidad. (Foto Raul Ferrari) El Gobierno provincial y la diputada nacional Rossana Chahla realizarán una jornada de capacitación “que trate la importancia de la independencia económica” que “tiende a emancipar a las mujeres y darles libertad”, indicó la legisladora, con un “un reconocimiento a mujeres destacadas en la política, la ciencia, la educación, salud y la investigación”. Jujuy En Jujuy, la Multisectorial de Mujeres convocó a una marcha con concentración en la plaza Belgrano para reivindicar sus derechos y bajo la consigna “ni una menos” y contra la violencia de género pedirán una audiencia al gobernador Gerardo Morales, quien como presidente de la UCR nacional participará de un debate en la sede central de ese partido sobre “Políticas de Cuidado, una agenda prioritaria para igualar derechos”. El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género realizó el 1° Encuentro de Lectura y Debate, un espacio de reflexión con una perspectiva de género y enfoque de derechos, mientras el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) habilitó una muestra fotográfica y pictórica. Río Negro En Río Negro, el colectivo feminista de la comarca Viedma Patagones por sexto año consecutivo realizará marchas a las 17:30 desde la fuente Pucará de Viedma hasta la plaza San Martín y a las 19 comenzará un festival; estas actividades se replicarán en General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche. Además, la gobernadora de Arabela Carreras eximió por decreto a todas las mujeres de la administración pública provincial a cumplir sus tareas habituales el martes 8. Salta En Salta, las organizaciones feministas marcharán por el centro de la ciudad, dijo a Télam la coordinadora de Mumalá y concejal Malvina Gareca, mientras la secretaria de Cultura de Salta, Sabrina Sansone, puntualizó que por el Mes de la Mujer se organizaron espectáculos, conferencias, talleres, muestras artísticas, cine y danza, en distintos espacios de cultura de la provincia, con entrada gratuita. Neuquén En Neuquén, con asueto para las mujeres que se desempeñan en el ámbito de la administración pública provincial, organizaciones sociales y feministas convocaron a un paro y marcharán a las 18, desde el monumento a San Martín hacia el espacio intercultural Graciela Alonso. La Revuelta Colectiva Feminista promueve volver “a la huelga feminista”, mientras que el gremio docente ATEN, Marea Feminismo Popular, Somos Barrios de Pie y Pan y Rosas SE movilizan con el lema “la deuda es con nosotras y nosotres”. Corrientes En Corrientes, donde un decreto del gobernador declaró asueto administrativo y escolar para las mujeres de la administración pública provincial, una multisectorial del Colectivo de Mujeres Organizadas marchará el martes a las 8,30 desde la céntrica plaza Cabral hasta la Casa de Gobierno, con la consigna “La deuda es con nosotras”. Tierra del Fuego En Tierra del Fuego, el colectivo feminista “Ni una Menos” convocó a adherir al paro de mujeres y organizó un acto y movilización en Ushuaia: se concentrarán a las 16 en la sede del Superior Tribunal de Justicia y marcharán hasta la Plaza Cívica, donde habrá un acto con oradores y varias intervenciones artísticas, informaron las organizadoras. Por su parte, el colectivo feminista de la ciudad de Río Grande realizará una vigilia desde este lunes a las 21.30, con olla popular y una radio abierta, y este martes concentrarán desde las 16 para marchar con la consigna “Reforma Judicial Transfeminista ya”, con uso gratuito del transporte público de colectivos para las mujeres. Mendoza En Mendoza, el Poder Judicial desarrollará una jornada institucional el martes a las 9 con tres paneles sobre redes interinstitucionales, empoderamiento económico de la mujer, y “Mujeres en tecnología, arte, educación y seguridad”, tras lo cual habrá entrega de distinciones. La Municipalidad mendocina, en tanto, planificó un recorrido especial en bus que visitará el espacio de Coworking de Ciudad Universitaria y la Sala del Vino, y presentará para las pasajeras los ejes del equipo de la Capital del Vino, además de recorrer sitios históricos e icónicos locales. Mientras tanto, Ni Una Menos Mendoza convocó en redes al paro de 24 horas y a movilizarse a las 18 desde San Martín y Colón, en la capital de la provincia. San Luis San Luis organizó durante el fin de semana conferencias en la universidad de La Punta sobre periodismo, trabajo sin violencia y acceso a la salud, con show de Hilda Lizarazu para el cierre, en “una invitación a todas las mujeres y disidencias de la provincia para interpelarnos y recuperar la memoria colectiva dialogando sobre temas que nos preocupan”, manifestó la secretaria de la Mujer, Ayelén Mazzina. La Rioja En La Rioja, el Gobierno provincial decretó asueto para las mujeres que trabajan en la administración pública en adhesión al paro convocado por sindicatos, organizaciones civiles y colectivos feministas. Además dispuso que las mujeres puedan viajar de forma gratuita a través de la empresa estatal Rioja Bus tanto en la ciudad Capital y en Chilecito. El Ministerio de Educación provincial comunicó que “las escuelas e instituciones educativas estarán abiertas, a disposición, para realizar tareas de concientización y sensibilización para acompañar la política de género del Gobierno”. Además, la “Red de Comunicadoras” realizará charlas y talleres sobre igualdad de derechos y Violencia contra la mujer. Por último, los días 10 y 11 de marzo se llevará a cabo el Primer Encuentro Regional de Mujeres Audiovisuales del NOA en el Paseo Cultural Castro Barros, con charlas y paneles temáticos en el que se proyectarán producciones en la sala de cine Cinemacenter.

